Kinh doanh

Những bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam đã phát hành 6 bộ tiền khác nhau, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Bộ tiền thứ nhất năm 1946 -1951

Bộ tiền này do Bộ Tài chính phát hành (khi đó chưa thành lập ngân hàng) nên được gọi là “Bộ tiền Tài chính”. Bộ tiền Tài chính gồm có tiền Tài chính, tiền Nam Bộ và tín phiếu Trung bộ.

tien1.jpg
Bộ tiền Tài chính từ năm 1946 -1951. Ảnh: Tiền phong

Bộ thứ 2 năm 1951-1958 (thường gọi là bộ tiền 51)

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (tiền thân của Ngân hàng Nhà nước hiện nay) được thành lập và phát hành tiền mới. Điểm nổi bật là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các họa tiết dân tộc.

tien2.jpg
Bộ tiền giấy năm 1951. Ảnh: Tiền phong

Đây thực chất là cuộc cải cách tiền tệ, chuyển từ chế độ tiền tệ quốc khố sang chế độ tiền tệ tín dụng. Thời điểm đó, tỷ lệ thu đổi là 1 đồng tiền ngân hàng bằng 10 đồng tiền tài chính.

Bộ tiền thứ 3 năm 1959 -1978

Sau khi miền Bắc giải phóng và cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, nước ta bước vào công cuộc phục hồi kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa và cải tạo công thương nghiệp trong những năm 1958 - 1964.

tien3.jpg
Một đồng tiền giai đoạn 1959 - 1978. Ảnh: Tiền phong

Việt Nam phát hành bộ tiền mới để ổn định kinh tế, thay thế toàn bộ tiền cũ theo tỷ giá 1 đồng mới = 1.000 đồng cũ. Bộ tiền này có nhiều mệnh giá, từ 1 hào đến 100 đồng, thiết kế in đậm dấu ấn lao động, nông nghiệp và công nghiệp.

Bộ tiền này được cho là một trong những bộ tiền đẹp cả về thẩm mỹ và kỹ thuật của tiền đồng Việt Nam.

Bộ tiền thứ 4 năm 1978 -1985

tien4.jpg
Bộ tiền Thống Nhất năm 1981. Ảnh: Tiền phong

Bộ tiền này còn gọi là bộ tiền Thống nhất. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng tiền giải phóng được phát hành. Ngày 25/4/1978, Chính phủ quyết định thống nhất tiền tệ trong cả nước, bộ tiền phát hành năm 1978 trở thành bộ tiền Thống nhất.

Bộ tiền thứ 5 phát hành vào năm 1985

tien5.jpg
Tiền Đồng Việt Nam năm 1985. Ảnh: Tạp chí Công thương

Bộ tiền giấy phát hành năm 1985 là tiền giấy mệnh giá từ 5 hào đến 500 đồng. Đơn vị tiền tệ là hào và đồng. Mặt trước đồng tiền in hình ảnh Quốc huy. Từ tờ 5 hào đến tờ 10 đồng in hình ảnh cột cờ Hà Nội. Từ đồng 20 đồng đến 500 đồng in hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ tiền polymer (2003 – nay)

tien6.jpg
Bộ tiền polymer. Ảnh: Internet

Từ năm 2003, Việt Nam chính thức đưa vào lưu hành bộ tiền polymer với các mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng. Chất liệu polymer giúp tờ tiền bền hơn, khó làm giả và thuận tiện trong lưu thông. Cùng với đó, một số mệnh giá tiền cotton (1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng) vẫn được sử dụng song song.

