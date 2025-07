Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18/7, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phân loại với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh để thống nhất quan điểm xử lý nghiêm, tạo tính răn đe đối với 2 vụ việc có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có các nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và mang theo kiếm, tuýp sắt đuổi đánh nhau tại khu vực đường đại lộ Hòa Bình, thuộc phường Móng Cái 1, gây mất an ninh trật tự. Công an phường Móng Cái 1 đã nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự và sử dụng hung khí gây thương tích.

Qua xác minh, truy xét, Công an phường đã xác định có 4 nhóm gồm 17 đối tượng là thanh thiếu niên trên các địa bàn phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3. Do mâu thuẫn trước đó, các đối tượng hẹn nhau tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và khu vực đường Đại lộ Hoà Bình, thuộc phường Móng Cái 1 để nói chuyển, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây các đối tượng đã điều khiển xe mô tô với tốc độ nhanh, lạnh lách, đánh võng và mang theo hung khí, xô xát gây mất an ninh trật tự.

Quá trình xác minh, điều tra bước đầu, Công an phường đã thu giữ 3 thanh kiếm, 1 thanh tuýp sắt, 6 xe mô tô sử dụng vào việc việc vi phạm, 2 đoạn video ghi lại cảnh đuổi đánh nhau.

