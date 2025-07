Hoang tin mất 200 triệu đồng để “gán tội” cho đối thủ

Xử phạt người đàn ông đăng tin gây hoang mang trong bão lụt A.Q thừa nhận việc đăng tải thông tin, bình luận trên Facebook là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và đã tự giác gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với A.Q (trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân (Quy định tại: điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 37, Điều 1, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).