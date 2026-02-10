Nhóm vũ trang tấn công ngôi làng ở Congo, 20 người thiệt mạng

Nhóm vũ trang được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hậu thuẫn đã sát hại ít nhất 20 người trong cuộc tấn công vào một ngôi làng ở miền đông Congo.

AP đưa tin, Quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9/2 cho biết, nhóm vũ trang được IS hậu thuẫn đã tấn công một ngôi làng ở miền đông Congo cuối tuần qua, sát hại ít nhất 20 người.

"Vụ tấn công do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) thực hiện diễn ra vào sáng sớm 7/2 tại làng Mambimbi-Isigo thuộc vùng Lubero, tỉnh Bắc Kivu", Đại tá Alain Kiwewa Mitela thông tin.

Một binh sĩ đứng gác tại thị trấn Oicha thuộc vùng Beni, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 17/8/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đại tá Alain Kiwewa Mitela cho biết, vụ tấn công khiến nhiều người dân phải sơ tán, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ.

ADF chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Theo các nhà hoạt động trong khu vực, nhóm vũ trang đã cướp phá tại một số cánh đồng của những người nông dân trước khi tấn công họ bằng dao và súng.

"Con số thương vong này chỉ là tạm thời vì nhiều người dân vẫn đang mất tích", Kinos Kitwa, người đứng đầu tổ chức xã hội dân sự ở Bapere, nói, đồng thời cho biết số lượng binh lính Quân đội Congo hiện diện trong khu vực quá ít.

Được biết, các nhóm vũ trang, bao gồm ADF và M23 được Rwanda hậu thuẫn, đã thực hiện một số vụ tấn công chết người ở miền đông Congo. ADF, nhóm đã tuyên thệ trung thành với IS vào năm 2019, hoạt động dọc biên giới với Uganda và thường nhắm mục tiêu vào dân thường.

Theo Tổ chức Điều phối Xã hội Dân sự tỉnh Bắc Kivu, ít nhất 62 thường dân đã thiệt mạng kể từ đầu năm trong các cuộc tấn công do nhóm ADF gây ra tại các khu vực Beni và Lubero.

