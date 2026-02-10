Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nhóm vũ trang tấn công ngôi làng ở Congo, 20 người thiệt mạng

Nhóm vũ trang được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hậu thuẫn đã sát hại ít nhất 20 người trong cuộc tấn công vào một ngôi làng ở miền đông Congo.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9/2 cho biết, nhóm vũ trang được IS hậu thuẫn đã tấn công một ngôi làng ở miền đông Congo cuối tuần qua, sát hại ít nhất 20 người.

"Vụ tấn công do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) thực hiện diễn ra vào sáng sớm 7/2 tại làng Mambimbi-Isigo thuộc vùng Lubero, tỉnh Bắc Kivu", Đại tá Alain Kiwewa Mitela thông tin.

congo.jpg
Một binh sĩ đứng gác tại thị trấn Oicha thuộc vùng Beni, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 17/8/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đại tá Alain Kiwewa Mitela cho biết, vụ tấn công khiến nhiều người dân phải sơ tán, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ.

ADF chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Theo các nhà hoạt động trong khu vực, nhóm vũ trang đã cướp phá tại một số cánh đồng của những người nông dân trước khi tấn công họ bằng dao và súng.

"Con số thương vong này chỉ là tạm thời vì nhiều người dân vẫn đang mất tích", Kinos Kitwa, người đứng đầu tổ chức xã hội dân sự ở Bapere, nói, đồng thời cho biết số lượng binh lính Quân đội Congo hiện diện trong khu vực quá ít.

Được biết, các nhóm vũ trang, bao gồm ADF và M23 được Rwanda hậu thuẫn, đã thực hiện một số vụ tấn công chết người ở miền đông Congo. ADF, nhóm đã tuyên thệ trung thành với IS vào năm 2019, hoạt động dọc biên giới với Uganda và thường nhắm mục tiêu vào dân thường.

Theo Tổ chức Điều phối Xã hội Dân sự tỉnh Bắc Kivu, ít nhất 62 thường dân đã thiệt mạng kể từ đầu năm trong các cuộc tấn công do nhóm ADF gây ra tại các khu vực Beni và Lubero.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc giao tranh ở Syria hồi tháng 3/2025

Nguồn video: THĐT
#Các nhóm vũ trang ADF và M23 #Nhóm vũ trang tấn công ngôi làng ở Congo #Congo #tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) #Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF)

Bài liên quan

Thế giới

Sập hầm mỏ ở Congo, hơn 200 người thiệt mạng

Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ coltan ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

AP dẫn lời Lumumba Kambere Muyisa, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Bắc Kivu, cho biết sạt lở đất do mưa lớn đã gây ra vụ sập hầm mỏ Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 28/1.

"Hiện tại, hơn 200 người được xác định đã thiệt mạng trong khi nhiều người vẫn mất tích. Một số người khác bị thương đã được đưa tới 3 cơ sở y tế ở thị trấn Rubaya điều trị", Lumumba thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Bạo lực leo thang ở Congo, hơn 1.500 dân thường thiệt mạng

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cho biết hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực leo thang ở tỉnh Nam Kivu kể từ đầu tháng 12/2025.

Theo Tân Hoa Xã ngày 31/12, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực leo thang ở tỉnh Nam Kivu phía đông nước này kể từ đầu tháng 12/2025.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Congo thông tin rằng giao tranh đã leo thang ở một số khu vực của tỉnh Nam Kivu, đặc biệt là dọc theo trục đường Kamanyola-Uvira, nơi các hoạt động vũ trang dẫn tới tình trạng sơ tán quy mô lớn. Hơn 500.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn.

Xem chi tiết

Thế giới

Cuộc sống thường nhật tại thành phố chiến lược ở Congo

Tân Hoa Xã đã đăng tải loạt ảnh phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người dân ở thành phố Uvira, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

congo1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, tại Uvira, một thành phố chiến lược phía đông Congo, người dân đã dọn dẹp đường phố, các cửa hàng thận trọng mở cửa trở lại và mọi người dần quay trở lại cuộc sống bình thường sau những cuộc giao tranh gần đây giữa nhóm vũ trang M23 và Quân đội Congo. Ảnh: Người dân vận chuyển hàng hóa bằng xe đạp tại Uvira, tỉnh Nam Kivu, ngày 15/12/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua)
congo2.jpg
Bên trong một khu chợ địa phương khá đông đúc ở Uvira ngày 15/12/2025.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới