3 ca nhồi máu cơ tim được can thiệp cấp cứu trong một ngày nghỉ lễ

Chỉ trong vài giờ ngày nghỉ lễ, 3 người bệnh 50-80 tuổi được can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim, trong đó có ca dị dạng vành kèm phình mạch.

Chỉ trong vài giờ của một ngày nghỉ lễ, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên tiếp can thiệp cấp cứu thành công cho 3 người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp.

Liên tiếp tiếp nhận người bệnh đau ngực cấp

Ba người bệnh ở độ tuổi từ 50-80, nhập viện với các biểu hiện như đau tức ngực, đau lan lên vai, đau ra sau lưng và mệt mỏi nhiều.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, đánh giá nguy cơ và xác định tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Một số bệnh lý đi kèm được ghi nhận gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

Trong nhồi máu cơ tim cấp, việc khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim bị thiếu máu là mục tiêu điều trị quan trọng. Vì vậy, khi người bệnh được xác định có chỉ định can thiệp, quá trình xử trí phải được triển khai khẩn trương.

Hình ảnh nhồi máu cơ tim trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kíp can thiệp tại bệnh viện được kích hoạt với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, gồm Nội tim mạch, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và các bộ phận liên quan.

Người bệnh được đánh giá nhanh tình trạng, thực hiện can thiệp động mạch vành, đặt stent và tiếp tục hồi sức, theo dõi sau can thiệp.

Theo các bác sĩ, trong cấp cứu nhồi máu cơ tim, mỗi phút đều có ý nghĩa. Việc tổ chức ê-kíp theo nguyên tắc nhanh chóng, chính xác và phối hợp liên tục nhằm sớm tái lập dòng chảy mạch vành, hạn chế tổn thương cơ tim.

Tư vấn tình trạng bệnh nhồi máu cơ tim của bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ca bệnh phức tạp do dị dạng vành kèm phình mạch

Trong 3 trường hợp, một người bệnh được xác định nhồi máu cơ tim cấp trên nền động mạch vành dị dạng kèm phình mạch.

Đây là tình trạng khiến việc đánh giá giải phẫu mạch vành và lựa chọn chiến lược can thiệp phức tạp hơn. Các bác sĩ phải phối hợp giữa nhiều chuyên khoa để đưa ra phương án xử trí phù hợp trong bối cảnh cấp cứu.

Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành của người bệnh được tái lập. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực Ngoại.

Chia sẻ sau các ca can thiệp, một bác sĩ trong ê-kíp cho biết: “Ngày lễ hay ngày thường với chúng tôi không quan trọng. Quan trọng nhất là sự sống của người bệnh”.

Hiện sức khỏe cả 3 người bệnh đang dần hồi phục.

Ca bệnh phức tạp nhồi máu cơ tim kèm dị dạng kèm phình mạch - Ảnh BVCC

Từ 3 trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý người dân không nên chủ quan trước những cơn đau ngực bất thường, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Đau hoặc tức ngực, đau lan lên vai, cánh tay, sau lưng, kèm mệt nhiều có thể là biểu hiện của hội chứng vành cấp. Khi các triệu chứng xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

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