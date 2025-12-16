Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ xử lý loạt vật thể nghi lựu đạn, mìn tại bờ sông

Người dân xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ phát hiện 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn từ thời chiến tranh tại bờ sông Lô, chính quyền đã lập phương án xử lý.

Nguyễn Hinh

Ngày 16/12, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, người dân xã Chân Mộng vừa phát hiện 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh tại bờ sông Lô, khu Tân Minh. Vị trí phát hiện các vật liệu nổ cách chân cầu Kim Xuyên khoảng 2km.

UBND xã Chân Mộng sau đó đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã tổ chức khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng dân quân và Công an canh gác 24/24 giờ, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

screen-shot-2025-12-16-at-100926-am.png
Vị trí phát hiện vật liệu nghi lựu đạn, mìn cách cầu Kim Xuyên khoảng 2km. Ảnh chụp màn hình

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 11401/UBND-NC2 về việc xử lý, tiêu hủy vật thể nghi là lựu đạn, mìn nêu trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xác minh, rà soát, thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy theo đúng quy định về xử lý bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Trường hợp cần thiết, báo cáo và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ lực lượng, phương tiện và kỹ thuật.

Công an tỉnh được giao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực xử lý, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.

UBND xã Chân Mộng tiếp tục duy trì việc khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận không hoạt động, sản xuất gần nơi phát hiện vật thể nghi vật nổ cho đến khi việc xử lý, tiêu hủy hoàn tất.

