Xã hội

Công an vào cuộc vụ tài xế buýt ở Hà Nội bị hành hung ngay trên xe

Lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một tài xế xe buýt tuyến 67 bị một nam thanh niên hành hung ngay trên xe xảy ra tại xã Đoài Phương, Hà Nội.

Gia Đạt

Một lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, vào khoảng 13h42 ngày 14/12, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương, Hà Nội) thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

hanh-hung1-edited-1765853763835.jpg
Hình nơi xảy ra sự việc.

Sau va chạm, lái xe xuống kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô con nhưng bị 4 thanh niên ngồi trên xe đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh Vịnh quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý. Tuy nhiên, một thanh niên đã lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bất ngờ bị hành hung.

Khi nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa anh Vịnh đi cấp cứu. Vụ việc khiến lái xe bị thương vùng mặt, chảy nhiều máu, đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105. Lãnh đạo Công an xã Đoài Phương xác nhận đã tiếp nhận thông tin và cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định. Khi có thông tin chi tiết, đơn vị sẽ thông báo sau.

>>> Xem thêm video: Xác minh vụ 1 nam thanh niên hành hung 2 cô gái

Nguồn: ĐTHĐT.
