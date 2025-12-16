Tông vào đuôi xe đầu kéo, tài xế xe máy tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong.

Khoảng 14h ngày 16/12, xe mô tô mang BKS 38P1-491.xx do ông P.X.L. (SN 1962, trú xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Vũ Quang đi xã Hương Sơn.

Khi di chuyển tới đoạn Km781+450 (xã Kim Hoa), xe mô tô va chạm với xe đầu kéo mang BKS 38H-020.xx kéo theo rơ-móoc 38R-017.xx đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VĐ

Cú va chạm mạnh, ông P.X.L. ngã xuống đường, chấn thương nặng. Dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt ở hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

