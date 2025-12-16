Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tông vào đuôi xe đầu kéo, tài xế xe máy tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong.

Hạo Nhiên

Khoảng 14h ngày 16/12, xe mô tô mang BKS 38P1-491.xx do ông P.X.L. (SN 1962, trú xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Vũ Quang đi xã Hương Sơn.

Khi di chuyển tới đoạn Km781+450 (xã Kim Hoa), xe mô tô va chạm với xe đầu kéo mang BKS 38H-020.xx kéo theo rơ-móoc 38R-017.xx đi cùng chiều phía trước.

image-2371.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VĐ

Cú va chạm mạnh, ông P.X.L. ngã xuống đường, chấn thương nặng. Dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt ở hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong:

Nguồn: ĐTHĐT.
#Tai nạn #giao thông #Hà Tĩnh #tử vong #Công an #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 (xã Phú Lộc, TP Huế), Trí cho xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 13 người thương vong

Trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 13 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ mang BKS: 29B-081.62 (chưa rõ danh tính lái xe), chở 12 người va chạm vào sau xe đầu kéo BKS: 15C-36035 kéo sơ mi rơ moóc 15R-14906 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) cầm lái.

tai-nan.png
Hiện trường vụ tại nạn
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vụ ô tô tải đâm xe đầu kéo làm 5 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng-Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 12/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông liên quan vụ tai nạn trên cao tốc cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), ô tô tải mang BKS: 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới