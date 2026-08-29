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Quân sự - Thế giới

Nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Sudan

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 8 thường dân thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở vùng Kordofan của Sudan.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Emergency Lawyers, một nhóm độc lập chuyên ghi nhận các hành vi bạo lực ở Sudan cho biết, một máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào nhóm người dân đang di chuyển tại thị trấn Sowdari ở bang Bắc Korodofan hôm 27/8.

Khi những người khác đang vội vã đến giúp đỡ các nạn nhân, máy bay không người lái thứ hai tiếp tục tấn công, khiến tổng cộng 8 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

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Bên trong một khu trại nơi những người dân sơ tán sinh sống ở Al Dabbah, thuộc bang phía Bắc Sudan. Ảnh chụp ngày 13/11/2025. Ảnh tư liệu: AP/Marwan Ali.

"Việc nhắm mục tiêu vào thường dân và sau đó tấn công lại khi họ đang được giải cứu là vi phạm luật nhân đạo quốc tế và là tội ác chiến tranh", tổ chức Emergency Lawyers cho biết trong tuyên bố đăng trên Facebook, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để xác định ai chịu trách nhiệm.

Cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RAF) bắt đầu nổ ra vào tháng 4/2023.

Theo Armed Conflict Location & Event Data, một nhóm giám sát xung đột, các cuộc giao tranh ở Sudan đã khiến ít nhất 59.000 người thiệt mạng. Nhóm cứu trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột gây thương vong ở Tây Sudan hồi tháng 4/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
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