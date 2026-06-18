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Quân sự - Thế giới

Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói trầm trọng ở nhiều điểm nóng toàn cầu

Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nạn đói trầm trọng sẽ trở nên tồi tệ hơn ở 13 điểm nóng trên toàn cầu trong những tháng tới.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một báo cáo chung, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết tình hình dự kiến sẽ xấu đi từ tháng 6 đến tháng 11/2026, với khoảng 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

“Những cảnh báo trong báo cáo này không thể bị phớt lờ. Nếu không hành động ngay bây giờ, hàng triệu người nữa dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với tình trạng đói nghèo ngày càng trầm trọng hơn trong những tháng tới", Quyền Giám đốc điều hành của WFP, Carl Skau, cho biết.

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Người dân lấy nước vào các thùng chứa tại điểm phân phối miễn phí trong bối cảnh mất nước ở Khartoum, Sudan, ngày 18/5/2026. Ảnh tư liệu: AP/Marwan Ali.

Báo cáo cho biết Sudan, Nam Sudan, Yemen và Dải Gaza vẫn là những điểm nóng đáng lo ngại nhất, trong khi Nigeria và Somalia mới được thêm vào danh sách này do tình hình xấu đi và nguy cơ nạn đói gia tăng. 7 quốc gia khác cũng nằm trong danh sách các điểm nóng – Afghanistan, Congo, Myanmar, Haiti, Mali và hai quốc gia mới được thêm vào là Lebanon và Madagascar.

Các cơ quan này cho biết xung đột và bạo lực là nguyên nhân chính gây ra nạn đói ở hầu hết điểm nóng, cùng với những cú sốc kinh tế, việc cắt giảm mạnh nguồn tài trợ nhân đạo và tác động dự kiến ​​của hiện tượng thời tiết El Niño, có thể gây ra hạn hán và lũ lụt cho các khu vực dễ bị tổn thương.

Họ cũng cảnh báo rằng những áp lực bổ sung, bao gồm cả ảnh hưởng lan tỏa từ cuộc xung đột ở Trung Đông và dịch Ebola bùng phát ở miền đông Congo, đang làm trầm trọng thêm tình hình khi làm gián đoạn thị trường, sinh kế và khả năng tiếp cận viện trợ.

Theo báo cáo, nguồn kinh phí dành cho hỗ trợ lương thực và các chương trình liên quan đã giảm mạnh - khoảng 59% kể từ năm 2022 - ngay cả khi nhu cầu tăng cao.

Hôm 16/6, có một tin tốt về vấn đề tài trợ: Mỹ cam kết 800 triệu đô la cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Theo WFP, số tiền đó sẽ giúp đỡ hơn 38 triệu người ở ít nhất 37 quốc gia trong “thời điểm nhu cầu toàn cầu chưa từng có”.

Tuy nhiên, lời kêu gọi quyên góp hơn 10 tỷ đô la của WFP cho năm 2026 vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng.

FAO và WFP kêu gọi hành động quốc tế phối hợp nhanh chóng để tăng cường viện trợ, bảo vệ sinh kế và ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa, cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp nhanh chóng, hàng triệu người nữa có thể phải đối mặt với nạn đói trầm trọng trong những tháng tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel đẩy mạnh cuộc tấn công ở Dải Gaza trước đó

Nguồn video: VTV
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