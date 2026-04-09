Biết gì về nhóm vũ trang đứng sau vụ bắt cóc nhà báo Mỹ?

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio xác nhận rằng nữ nhà báo Shelly Kittleson, người bị bắt cóc tại Iraq vào tuần trước, đã được trả tự do.

AP dẫn lời các quan chức Mỹ và Iraq cho biết, nhà báo Mỹ Shelly Kittleson, người bị bắt cóc tại Baghdad (Iraq) vào tuần trước, đã được trả tự do hôm 7/4.

Phải rời khỏi Iraq sau khi được trả tự do

Được biết, nhóm vũ trang Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã ra thông báo về quyết định thả Shelly, người bị bắt cóc vào ngày 31/3. Điều kiện được đưa ra là phóng viên này phải “rời khỏi Iraq ngay lập tức” sau khi được thả.

Hai người trong lực lượng Kataib Hezbollah, đề nghị giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, nói với hãng AP rằng một số thành viên của nhóm từng bị nhà chức trách Iraq bắt giữ trước đó sẽ được trả tự do để đổi lấy việc thả nữ phóng viên Mỹ.

Hình ảnh được Shelly Kittleson đăng tải trên tài khoản X của cô. Ảnh: @shellykittleson/X.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận việc Shelly Kittleson được thả trong một tuyên bố vào sáng sớm 8/4. “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi công dân Mỹ Shelly Kittleson đã được trả tự do và chúng tôi đang phối hợp để đảm bảo cô ấy rời Iraq an toàn”, ông Rubio viết trên mạng X.

Ông Rubio gửi lời cảm ơn tới chính quyền Iraq, cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan liên quan khác đã nỗ lực đảm bảo việc trả tự do cho Kittleson.

Trường hợp đặc biệt được trả tự do

Theo một trong hai quan chức Iraq xác nhận việc cô được thả trước khi phía Mỹ công bố, Shelly Kittleson đã được trả tự do vào buổi chiều. Các quan chức này, trao đổi với AP với điều kiện giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, không tiết lộ vị trí hiện tại của cô nhưng cho biết trước khi được thả, Shelly bị giam giữ tại Baghdad.

Trong thông báo của mình, Kataib Hezbollah cho biết quyết định này được đưa ra “nhằm ghi nhận lập trường yêu nước của Thủ tướng Iraq sắp mãn nhiệm Mohammed Shia al-Sudani”, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Nhóm này cũng nhấn mạnh rằng “hành động này sẽ không được lặp lại trong tương lai”.

Tại Mount Horeb, bang Wisconsin, mẹ của Shelly Kittleson cho biết ngày 7/4 rằng các đặc vụ FBI có mặt tại nhà bà khi đó. Gia đình Kittleson chưa có cập nhật nào ngay sau khi ông Rubio xác nhận việc cô được thả.

Caroline Clancy, người phát ngôn của văn phòng FBI tại Milwaukee, từ chối bình luận.

Kataib Hezbollah trước đó chưa từng thừa nhận đã bắt cóc Kittleson, dù cả quan chức Mỹ và Iraq đều quy trách nhiệm cho nhóm này.

Nữ phóng viên Shelly Kittleson được nhận xét là người quyết đoán, gan dạ và tốt bụng. Ảnh: Instagram Shelly Kittleson.

Nhóm dân quân bí ẩn

Ba quan chức Iraq khác cho biết thêm vào đầu ngày 7/4 rằng các nỗ lực đàm phán để trả tự do cho cô đã gặp nhiều trở ngại.

Theo một quan chức an ninh, một thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - liên minh các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, trên danh nghĩa thuộc quyền kiểm soát của quân đội Iraq - đã được giao nhiệm vụ liên lạc với những kẻ bắt cóc để đảm bảo việc trả tự do cho Shelly Kittleson, nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận lãnh đạo Kataib Hezbollah.

“Thách thức lớn nhất là các thủ lĩnh của Kataib - cụ thể là các chỉ huy tiểu đoàn - đều không rõ tung tích. Không ai biết họ ở đâu, và việc thiết lập liên lạc với họ vô cùng phức tạp”, các quan chức an ninh cho biết.

“Những thủ lĩnh này thường ẩn náu, không duy trì bất kỳ kênh liên lạc nào, do lo sợ bị truy lùng”, họ nói thêm.

Theo các quan chức, một thông điệp đã được gửi tới lãnh đạo Kataib để xác định yêu cầu của họ nhằm đổi lấy việc thả Kittleson. Nhà chức trách Iraq sẵn sàng trả tự do cho 6 thành viên Kataib Hezbollah hiện đang bị giam giữ, phần lớn liên quan đến các vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở Syria.

AP cho biết, Kataib Hezbollah từng nhiều lần bị cáo buộc bắt cóc người nước ngoài.

Elizabeth Tsurkov, nghiên cứu sinh tại Đại học Princeton mang hai quốc tịch Israel và Nga, đã mất tích ở Baghdad, Iraq, năm 2023. Sau khi được trả tự do và bàn giao cho nhà chức trách Mỹ vào tháng 9/2025, cô cho biết mình từng bị Kataib Hezbollah giam giữ.

Dù vậy, nhóm này chưa bao giờ chính thức nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc Tsurkov.

Được biết, các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ tại nước này kể từ khi cuộc chiến của Mỹ-Israel với Iran nổ ra hôm 28/2.

