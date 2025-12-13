Nhiệt điện Duyên Hải: Liên danh Tân Thành - Kim Ngưu trúng gói thầu hóa chất hơn 3,6 tỷ đồng

Liên danh Tân Thành - Kim Ngưu vừa được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp hóa chất tại Nhiệt điện Duyên Hải với giá hơn 3,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, năng lực nhà thầu từng phải làm rõ trong quá trình xét thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1) đã ký Quyết định số 1999/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21MSHH-SXKD-2025.

Đây là gói thầu "Cung cấp hóa chất phục vụ công tác thí nghiệm Hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3-TCT (sản xuất kinh doanh điện năm 2025). Gói thầu có giá dự toán 3.790.501.800 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Ảnh minh họa

Cú "bắt tay" của hai nhà thầu quen mặt

Kết quả phê duyệt cho thấy, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu Tân Thành - Kim Ngưu (gồm Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu). Giá trúng thầu là 3.639.161.860 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. So với giá gói thầu, mức giá trúng thầu giảm được khoảng 151 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 3,99%.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu này chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh Tân Thành - Kim Ngưu. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu tại các gói mua sắm vật tư chuyên ngành không phải là hiếm, tuy nhiên điều này cũng phần nào phản ánh mức độ cạnh tranh tại gói thầu này chưa thực sự cao.

Về danh mục hàng hóa trúng thầu, liên danh này sẽ cung cấp 105 danh mục hóa chất và vật tư thí nghiệm khác nhau. Trong đó có các loại hóa chất thông dụng như Axit Hydrochloric 37% (Merck), Axit Sulfuric 95-97% (Merck), Dung dịch chuẩn pH các loại (Mettler), cùng nhiều loại hóa chất chuyên dụng cho các thiết bị phân tích của hãng Hach, Leco...

Bên mời thầu yêu cầu làm rõ năng lực

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy quá trình xét thầu đã phát sinh tình huống cần làm rõ về năng lực của nhà thầu. Cụ thể, tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự.

Theo văn bản yêu cầu làm rõ số 6405/NĐDH-KHVT ngày 04/11/2025, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu/chứng từ (thể hiện khối lượng, giá trị) chứng minh mục hàng hóa có mã HS code 2922 (hóa chất DEIPA 85%) thuộc Hợp đồng số 21.10/T10NB-TT. Nếu không, nhà thầu phải cung cấp bổ sung hợp đồng khác có tính chất tương tự đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ngày 10/11/2025, Liên danh nhà thầu Tân Thành - Kim Ngưu đã có công văn phúc đáp số 45/CV-TT. Nhà thầu đã gửi kèm các Xác nhận đặt hàng của Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình phát hành theo hợp đồng số 21.10/T10NB-TT ngày 24/10/2022. Trong xác nhận đặt hàng có thể hiện hóa chất DEIPA 85% thuộc hợp đồng nêu trên.

Sau khi xem xét tài liệu bổ sung, Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu "Đạt sau làm rõ" ở nội dung năng lực và kinh nghiệm. Các tiêu chí về tính hợp lệ, kỹ thuật và tài chính sau đó cũng được đánh giá Đạt.

Dấu ấn của Tân Thành và Kim Ngưu tại Nhiệt điện Duyên Hải

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đối tác cung cấp quen thuộc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng như các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành (có địa chỉ tại Hưng Yên) được thành lập từ năm 2005. Theo thống kê sơ bộ, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 269 gói thầu, trong đó trúng 158 gói. Riêng tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Tân Thành đã tham gia 27 gói thầu và trúng 13 gói.

Một số gói thầu tiêu biểu mà Tân Thành đã trúng tại đơn vị này có thể kể đến như: Gói thầu 19MSHH (Cung cấp vật tư và dịch vụ vệ sinh...) trúng tháng 5/2025 với giá hơn 2,3 tỷ đồng; Gói thầu 28MSHH-SCL-2025 (Cung cấp hóa chất và vật tư xử lý nước...) trúng tháng 4/2025 với giá hơn 4,5 tỷ đồng; Gói thầu 55MSHH-SCL-2025 trúng tháng 4/2025 với giá hơn 728 triệu đồng.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu (địa chỉ tại Hà Nội), thành lập năm 2004. Nhà thầu này có bề dày hoạt động đấu thầu đáng nể với sự tham gia tại 893 gói thầu, trúng 468 gói trên cả nước.

Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Kim Ngưu cũng không hề xa lạ khi đã tham gia 24 gói thầu và trúng 9 gói. Đáng chú ý, Kim Ngưu và Tân Thành thường xuyên kết hợp với nhau trong các gói thầu cung cấp hóa chất. Trước gói thầu này, vào tháng 12/2023, liên danh hai nhà thầu này cũng đã trúng gói thầu SXKD2023-HH22 cung cấp hóa chất phục vụ vận hành cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với giá trị lên tới gần 17 tỷ đồng.

Góc nhìn từ chuyên gia và luật sư

Trao đổi về vấn đề làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm là thủ tục cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng.

Tuy nhiên, vị luật sư này cũng nhấn mạnh: "Việc đánh giá các tài liệu bổ sung cần phải được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo tính xác thực của tài liệu. Đối với các hợp đồng tương tự, đặc biệt là các hợp đồng với đối tác tư nhân, việc thẩm tra chéo (nếu cần thiết) sẽ giúp bên mời thầu loại bỏ rủi ro về năng lực thực tế của nhà thầu, đảm bảo hàng hóa cung cấp đúng chất lượng yêu cầu".

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cũng nhận định, việc một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm không quá cao là hiện tượng thường thấy ở các gói thầu mua sắm hàng hóa đặc thù. "Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu, các chủ đầu tư cần khuyến khích cạnh tranh rộng rãi hơn nữa, tránh tình trạng 'khép kín' thị trường cho một vài nhà thầu quen thuộc", ông Giang chia sẻ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.