Bạn đọc

Nhiệt điện Bà Rịa: Nhà thầu mất năng lực, hợp đồng bị hủy bỏ

Giành hạng I sau cuộc đấu trí gay cấn, Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng vì không đủ năng lực.

Thục Anh

Gói thầu tiền tỷ “Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường” gặp biến

Thông tin từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho biết, Tổng Giám đốc Lê Văn Huy đã ký Quyết định số 994/QĐ-NĐBR vào ngày 5/9/2025 về việc chấm dứt hợp đồng với Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/8/2025. Lý do được đưa ra là nhà thầu "không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu".

44.png
Nguồn MSC

Trước đó, gói thầu này đã thu hút tới 11 nhà thầu tham gia. Biên bản mở thầu ngày 4/3/2025 cho thấy, cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ vòng hồ sơ kỹ thuật. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là công văn làm rõ E-HSMT được đại diện nhà thầu ký ngày 26/2/2025. Nội dung yêu cầu làm rõ bao gồm vấn đề phí quan trắc môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép.

Đáp lại, vào ngày 27/2/2025, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, ông Lê Văn Huy, đã ký văn bản phúc đáp khẳng định rằng nếu Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu quan trắc, nhà thầu phải tự thực hiện và chi trả.

Từ chiến thắng vang dội đến "bản án" chấm dứt hợp đồng

Sau quá trình sàng lọc, có 7 nhà thầu đã vượt qua vòng kỹ thuật. Danh sách này đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Tiến Dũng, phê duyệt qua Quyết định số 337/QĐ-NĐBR ngày 26/3/2025.

Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC cho thấy Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường là nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất (94,19 điểm). Mặc dù giá dự thầu của Viện (786.160.000 VNĐ) không phải thấp nhất (nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Phố Xanh chào giá 650.480.000 VNĐ ), nhưng với điểm kỹ thuật vượt trội (98 điểm), nhà thầu này đã giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Tiến Dũng chính thức phê duyệt tại Quyết định số KQ2500043796_2504091549 ngày 9/4/2025.

22-48.png
33.png
Nguồn MSC

Việc một gói thầu được đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh với hơn 10 nhà thầu, cuối cùng lại dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng là một sự kiện đáng chú ý. Quyết định của Tổng Giám đốc Lê Văn Huy cho thấy sự quyết liệt của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của gói thầu.

Sự việc này cho thấy rằng, chiến thắng trong cuộc đua giá và điểm số chưa phải là tất cả. Năng lực thực thi và tuân thủ hợp đồng mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Câu chuyện tại Nhiệt điện Bà Rịa là một lời nhắc nhở cho tất cả các bên tham gia thị trường đấu thầu: Uy tín và năng lực thực tế là nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường có địa chỉ tại Phường Nghĩa Đô, Hà Nội do ông Đỗ Văn Mạnh làm đại diện pháp luật. Nhà thầu đã tham gia khoảng 213 gói thầu thắng 93 gói, trượt 105 gói, 7 gói chưa có kết quả, 8 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 76,436 tỷ đồng (với hơn 3,297 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 30,095 tỷ đồng còn lại là liên danh.

