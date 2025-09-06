Công ty Hưng Thịnh trúng gói thầu hơn 2,3 tỷ tại Văn phòng ĐHQG TP HCM

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh vừa tiếp tục trúng gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng tại Văn phòng ĐHQG TP HCM với chỉ một nhà thầu tham gia. Dữ liệu cho thấy một lịch sử trúng thầu dày đặc, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Một gói thầu xây lắp có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng do Văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM (ĐHQG TP HCM) làm chủ đầu tư vừa tìm được nhà thầu trúng tuyển. Đáng chú ý, gói thầu này chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước ở mức rất thấp. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu trúng thầu là một cái tên quen thuộc, đã trúng tới 13 trong tổng số 14 gói thầu đã tham gia tại đơn vị này.

Gói thầu gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng tiết kiệm 0,16%

Theo Quyết định số 270/QĐ-VP do ông Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng ĐHQG TP HCM ký ngày 29/8/2025 , Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (MST: 0304096180 ) đã được phê duyệt trúng Gói thầu Thi công sửa chữa và lắp đặt thiết bị công trình Thay thế hệ thống dẫn nước phòng cháy chữa cháy, sơn tường và sửa chữa trần la phông từ tầng 1 đến tầng 7 Nhà điều hành ĐHQG-HCM của Văn phòng ĐHQG-HCM năm 2025.

Giá trúng thầu của Công ty Hưng Thịnh là 2.357.657.148 đồng , trong khi giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-VP ngày 15/7/2025 là 2.361.574.577 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 3.917.429 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,16%.

Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 18/8/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh tham gia và nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu này. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp đã đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu.

Hồ sơ năng lực nhà thầu "quen mặt" tại Văn phòng ĐHQG TP HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (địa chỉ tại số 301 Nguyễn Văn Ràng, ấp 3, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh ) do ông Trần Quang Trường làm Giám đốc , được thành lập từ năm 2005. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có một lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn. Tính đến ngày 05/09/2025, Hưng Thịnh đã tham gia 87 gói thầu, trong đó trúng 62 gói, trượt 23 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 119 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM là một trong những bên mời thầu "thân thiết" nhất của Hưng Thịnh. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 14 gói thầu do Văn phòng ĐHQG TP HCM mời thầu, và đã trúng tới 13 gói, chưa trượt gói nào. Tổng giá trị trúng thầu tại bên mời thầu này lên tới hơn 24,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây là 99,75%, một con số cho thấy mức độ tiết kiệm qua đấu thầu là rất hạn chế.

Chỉ riêng trong năm 2025, ngoài gói thầu PCCC vừa trúng, Hưng Thịnh còn được Văn phòng ĐHQG TP HCM lựa chọn cho gói "Dịch vụ phi tư vấn - Sửa chữa trần các kho khu vực tầng trệt Nhà điều hành" với giá trúng thầu 97.747.339 đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Hưng Thịnh cũng liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại đây như:

Gói thầu "Mua sắm hàng hóa - Cung cấp, lắp đặt bàn ghế phòng ăn Hoa Sen Nhà điều hành" (giá trúng 91.540.800 đồng).

Gói thầu "Phi tư vấn cải tạo, sửa chữa nhà để xe tầng trệt Nhà điều hành" (giá trúng 87.683.528 đồng).

Gói thầu "Sửa chữa công trình Sơn tường ngoài Nhà điều hành" (giá trúng 4.183.789.105 đồng).

Tần suất trúng thầu dày và tỷ lệ thắng thầu gần như tuyệt đối của Công ty Hưng Thịnh tại Văn phòng ĐHQG TP HCM khiến dư luận dấy lên những nghi vấn về việc liệu có hay không một "hệ sinh thái" được hình thành.

Góc nhìn pháp lý về cạnh tranh trong đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, có hiệu lực từ 01/01/2024, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã liên tục nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết: "Mục tiêu của hình thức đấu thầu rộng rãi là để tạo ra sự cạnh tranh tối đa giữa các nhà thầu, từ đó giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn ngân sách. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là vi phạm pháp luật, nhưng nó đi ngược lại mục tiêu cốt lõi của cạnh tranh. Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần xem xét lại quá trình lập hồ sơ mời thầu, các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá có thể đã vô tình hoặc hữu ý tạo ra rào cản, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích thêm: "Tỷ lệ tiết kiệm là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, lặp đi lặp lại ở nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư và một nhà thầu trúng thầu, là một 'dấu hiệu cần chú ý'. Nó có thể phản ánh việc giá gói thầu được lập chưa sát với giá thị trường, hoặc tính cạnh tranh của cuộc thầu không cao. Điều này không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn có thể làm giảm động lực tham gia của các nhà thầu tiềm năng khác, làm méo mó môi trường cạnh tranh lành mạnh".

Thực tế cho thấy, để đảm bảo các nguyên tắc của Luật Đấu thầu được thực thi, vai trò của chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc xây dựng một hồ sơ mời thầu minh bạch, khoa học và không có các tiêu chí "cài cắm" là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, công tác giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước cần được tăng cường để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hiện tượng bất thường, đảm bảo thị trường đấu thầu vận hành một cách công bằng, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.