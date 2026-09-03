Nhận lương 'cực tốt', nhiều người chọn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 muộn

Thay vì nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh, người lao động chọn đi làm để hưởng tiền lương cao hơn ngày thường, sau đó mới đi chơi, vừa tránh đông đúc vừa giảm chi phí.

Đi làm ngày lễ nhận 7-8 triệu đồng

Anh Lâm (tên nhân vật được thay đổi) là kỹ sư làm việc tại Khu công nghiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa). Anh cho biết kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày nhưng do điều kiện đặc thù, nhà máy vẫn phải duy trì hoạt động liên tục nên anh đăng ký làm thêm 3 ngày trong kỳ nghỉ.

Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, chưa kể tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Ảnh minh họa: Lê Dương.

Theo anh Lâm, lý do quan trọng khiến anh lựa chọn đi làm ngày lễ là vì khoản thu nhập nhận được trong những ngày này cao hơn đáng kể so với ngày thường. Mỗi ngày làm thêm dịp lễ, tổng tiền lương và các chế độ anh nhận được khoảng 7-8 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Anh Lâm dự định sau kỳ nghỉ lễ mới đưa vợ con vào Đà Nẵng du lịch. Anh cho rằng việc đi du lịch lệch kỳ nghỉ có nhiều thuận lợi, tránh được cảnh đông đúc. Bên cạnh đó, giá vé máy bay, phòng khách sạn và một số dịch vụ sau kỳ nghỉ lễ thường dễ chịu hơn.

“Gia đình vẫn có thời gian nghỉ ngơi bên nhau, tôi cũng có thêm khoản thu nhập từ những ngày làm thêm. Quan trọng nhất là chúng tôi đi chơi sau lễ đỡ đông, chi phí cũng nhẹ hơn”, anh Lâm cho hay.

Nghỉ lệch để tránh ùn tắc

Dù không có mức thu nhập làm thêm cao như anh Lâm nhưng anh Giáp (kỹ sư tại một doanh nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng ở Hải Phòng) cũng lựa chọn đi làm trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Anh Giáp cho biết, ngoài yêu cầu công việc, đi làm trong những ngày lễ còn giúp tăng thu nhập. Sau kỳ nghỉ lễ, anh có thể chủ động sắp xếp ngày nghỉ phép để đưa gia đình về quê Thanh Hóa chơi. Khi dòng người bắt đầu từ quê trở lại thành phố lớn sau kỳ nghỉ, vợ chồng anh Giáp mới cùng các con đi xe cá nhân về quê.

Anh Giáp cho rằng việc nghỉ lệch cao điểm giúp gia đình tránh được cảnh giao thông đông đúc, ùn tắc trên các tuyến đường cửa ngõ.

“Việc sắp xếp kỳ nghỉ phù hợp với công việc giúp gia đình tôi có thêm thời gian bên nhau mà không nhất thiết phải chen chúc trong những ngày cao điểm”, anh Giáp chia sẻ.

Với những người lao động làm việc tại các nhà máy phải duy trì sản xuất liên tục, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tất cả đều nghỉ làm. Một số người lựa chọn làm việc trong ngày lễ để tận dụng mức tiền lương và chế độ cao hơn ngày thường, sau đó bố trí nghỉ phép vào thời điểm phù hợp.

Cách “đổi lịch” này giúp người lao động giải quyết được nhu cầu tăng thu nhập và vẫn có thời gian dành cho gia đình.

Theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, chưa kể tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, nếu làm việc ban ngày vào ngày 2/9, tổng mức hưởng tối thiểu có thể tương đương 400% tiền lương ngày thường.

Trường hợp làm việc vào ban đêm, người lao động được hưởng thêm tiền lương làm việc ban đêm và tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm. Tổng mức hưởng có thể lên tới 490% tiền lương ngày thường.

Ví dụ, anh A có mức lương 1,8 triệu đồng/ngày và làm ca đêm vào ngày 2/9. Theo mức tối thiểu, tiền lương được tính gồm: 5,4 triệu đồng tiền làm thêm ngày lễ (300%), 1,8 triệu đồng tiền lương ngày lễ (100%), 540.000 đồng tiền làm việc ban đêm (30%) và 1,08 triệu đồng tiền làm thêm vào ban đêm (20% của tiền lương làm thêm ngày lễ).

Như vậy, tổng tiền lương anh A có thể nhận khoảng 8,82 triệu đồng cho một ngày làm việc ca đêm dịp lễ 2/9.