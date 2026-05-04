Hà Nội đông nghẹt ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Kết thúc kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, người dân trở lại Thủ đô khiến nhiều tuyến phố Hà Nội đông đúc, phương tiện nối dài trong giờ cao điểm.

Ngay trong sáng đầu tuần, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, giao thông tại Hà Nội nhanh chóng trở lại trạng thái đông đúc quen thuộc. Lưu lượng phương tiện tăng mạnh khi người dân đồng loạt quay lại làm việc, học tập khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ.

Đường phố Thủ đô nhanh chóng trút bỏ vẻ tĩnh lặng của những ngày nghỉ.

Không khí giao thông từ sáng sớm đã bắt đầu “nóng” lên khi lượng người đổ về trung tâm tăng nhanh. Tại nhiều tuyến cửa ngõ phía Tây và Tây Nam, dòng phương tiện dồn về nội đô tạo áp lực lớn, đặc biệt ở các tuyến kết nối khu dân cư đông đúc với khu vực trung tâm.

Tại các trục giao thông huyết mạch như Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển, dòng xe nối đuôi kéo dài, di chuyển chậm. Đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng, nhiều đoạn xuất hiện cảnh phương tiện chen chúc, nhích từng chút một. Không ít người phải mất thêm 15–30 phút so với ngày thường để hoàn thành quãng đường đi làm.

Trục Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển: Các dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Ghi nhận tại khu vực Ngã Tư Sở – một trong những “điểm nóng” giao thông của thành phố, mật độ phương tiện tăng cao khiến lối lên cầu vượt thường xuyên trong tình trạng quá tải. Các làn xe bị dồn ứ, phương tiện nối dài qua nhiều nhịp đèn tín hiệu nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực.

Ở các tuyến vành đai, đặc biệt là đoạn Vành đai 3 trên cao và đường dưới thấp, lượng ô tô cá nhân gia tăng rõ rệt. Nhiều thời điểm, dòng xe gần như “đặc kín” mặt đường, di chuyển chậm với tốc độ thấp, tạo nên áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Không chỉ các trục chính, nhiều tuyến phố nội đô như Chùa Bộc, Tây Sơn, Thái Hà… cũng ghi nhận tình trạng đông xe cục bộ trong cùng thời điểm. Các tuyến đường ngắn nhưng mật độ phương tiện cao khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các điểm giao cắt nhỏ.

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở với mật độ rất lớn, chỉ có thể di chuyển chậm.

Đáng chú ý, để tránh cảnh ùn tắc, không ít người điều khiển xe máy đã lựa chọn đi lên vỉa hè, len lỏi qua các khoảng trống hẹp. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn gây xáo trộn trật tự đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Ở một số tuyến đường khác như Láng – Trường Chinh, dù lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa xảy ra tình trạng tắc cứng kéo dài. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm, tuy nhiên việc dừng – đi liên tục, kết hợp với thời tiết bắt đầu nắng nóng, khiến nhiều người tham gia giao thông mệt mỏi.

Một thực tế dễ nhận thấy là áp lực giao thông không chỉ đến từ số lượng phương tiện gia tăng mà còn từ sự chồng lấn giữa nhiều loại hình di chuyển: xe máy, ô tô cá nhân, xe buýt, xe công nghệ… cùng hoạt động trong khung giờ cao điểm. Sự thiếu đồng bộ trong dòng chảy phương tiện khiến tình trạng ùn ứ dễ dàng xảy ra tại các điểm “giao thoa”.

Bên cạnh đó, việc dừng đỗ xe không đúng quy định trước các cửa hàng, tòa nhà văn phòng hay khu vực trường học tiếp tục là nguyên nhân khiến lòng đường bị thu hẹp. Chỉ cần một điểm dừng đỗ sai quy định cũng có thể khiến cả dòng phương tiện phía sau bị ảnh hưởng.

Nhiều đoạn ngắn xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng tại nhiều nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tại các ngã tư lớn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí từ sớm để hướng dẫn phương tiện, giảm xung đột và hỗ trợ dòng xe lưu thông ổn định hơn.

Ở góc độ người tham gia giao thông, nhiều người lựa chọn thay đổi giờ đi làm sớm hơn hoặc muộn hơn để tránh cao điểm. Một số khác chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm áp lực cho hệ thống giao thông, dù thói quen này vẫn chưa thực sự phổ biến.

Thực tế cho thấy, bài toán giao thông đô thị tại Hà Nội vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến như sau kỳ nghỉ lễ. Áp lực hạ tầng, ý thức tham gia giao thông và sự phân bổ phương tiện chưa hợp lý vẫn là những yếu tố khiến tình trạng ùn tắc tiếp tục tái diễn.