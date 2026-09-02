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Xã hội

Du lịch Gia Lai đón 513 ngàn lượt khách dịp 2/9, doanh thu đạt gần 1.000 tỷ

Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 - 2/9/2026), ngành du lịch tỉnh Gia Lai ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách lưu trú và tham quan tăng vọt.

Hà Ngọc Chính-H.Đại

Cụ thể, dịp 2/9 năm nay, lượng khách đến Gia Lai đạt 513.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%, đánh dấu một kỳ nghỉ lễ thành công, an toàn và sôi động trên toàn tỉnh.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, lượng khách lưu trú du lịch trong dịp này ước đạt 127.000 lượt (tăng 32% so với cùng kỳ). Công suất sử dụng phòng bình quân tại khu vực Gia Lai Đông đạt 70-75%, đặc biệt nhiều khách sạn tại trung tâm Quy Nhơn và ven biển đạt công suất 85-95% trong các ngày cao điểm 30/8 và 31/8. Khu vực Gia Lai Tây cũng ghi nhận mức công suất phòng 45-50%, một số cơ sở trung tâm đạt 75-80%.

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Điểm du lịch Eo gió hút du khách dịp 2/9. Ảnh H.Đại

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 386.000 lượt (tăng 63%). Du khách tập trung đông đảo tại các điểm đến nổi tiếng. Khu vực biển, đảo (Gia Lai Đông): Eo Gió (13.300 lượt), Kỳ Co (12.500 lượt), Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” (10.971 lượt), Trung tâm Khám phá khoa học (8.000 lượt), Thắng cảnh Ghềnh Ráng (8.000 lượt). Khu vực Gia Lai Tây: Khu du lịch Biển Hồ (6.200 lượt), Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn kết (3.700 lượt), Thủy điện Ialy (530 lượt).

Hoạt động vận chuyển hành khách được tăng cường, bảo đảm giao thông thông suốt cho du khách trong dịp cao điểm. Hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác 129 - 135 chuyến bay. Cảng hàng không Phù Cát đạt bình quân 14,5 chuyến/ngày; Cảng hàng không Pleiku duy trì 7-8 chuyến/ngày.

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Du khách chụp ảnh lưu niệm tại biển Nhơn Lý . Ảnh Hà Chính

Ngành Đường sắt tăng cường thêm 09 đoàn tàu (cung cấp hơn 3.700 chỗ) trên các tuyến kết nối Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Quy Nhơn. Ga Diêu Trì đón/tiễn khoảng 18 chuyến tàu/ngày, phục vụ hơn 7.100 lượt khách lên xuống.

Tuyến Mũi Tấn - Nhơn Châu phục vụ 33 chuyến với hơn 1.000 hành khách trước khi tạm dừng vào ngày 1/9 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để đảm bảo an toàn.

Điểm nhấn thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quy mô được tổ chức đồng loạt: Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” đã hu hút hơn 9.000 người tham gia tại các xã, phường, ghi nhận hơn 46 triệu bước chân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe. Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” Diễn ra tại Di tích Tháp Đôi với 12 tiết mục đặc sắc chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh cấp tỉnh lần thứ II tạo không gian giao lưu, thưởng ngoạn hấp dẫn cho người dân và du khách.

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Du lich biển đang được du khách ưa chuộng. Ảnh Hà Chính

Các hoạt động tại các địa phương thu hút khách tham quan, du lịch như Tuần lễ Du lịch “Xanh sắc La Vuông” (phường Hoài Nhơn Bắc), Giải bóng đá mini (xã Chư Sê), và các đêm giao lưu văn hóa tại xã Ia Dom...

Trước và trong kỳ nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai liên tục, đặc biệt là kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ thể thao bơi lặn.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, các nhà hàng, cơ sở mua sắm, ăn uống trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt dịch vụ hay tăng giá trái quy định. Tình hình hoạt động du lịch dịp Lễ 2/9/2026 tại Gia Lai diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, tạo đà bứt phá cho ngành du lịch địa phương trong những tháng cuối năm 2026

Mời bạn đọc xem video; Du lịch biển hút khách. Nguồn Hà Chính
tin sản xuất
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