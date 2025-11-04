Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phó trưởng Công an xã nhặt được điện thoại iPhone 14, trả lại người đánh rơi

Chủ nhân chiếc điện thoại bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và hành động đẹp của cán bộ công an xã Song Khủa, tỉnh Sơn La.

Gia Đạt

Ngày 4/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình đi công tác từ bản Co Súc về trung tâm xã Song Khủa, tỉnh Sơn La, Trung tá Lò Văn Ngân, Phó Trưởng Công an xã Song Khủa đã nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 14 do người dân đánh rơi trên đường.

capture-3970.png
Phó trưởng Công an xã nhặt được điện thoại iPhone 14, trả lại người đánh rơi.

Ngay sau đó, đồng chí Ngân đã báo cáo lãnh đạo Công an xã và tiến hành các bước xác minh chủ sở hữu. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc điện thoại thuộc sở hữu của chị Đinh Thị Xuân, sinh năm 1995, trú tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa.

Công an xã Song Khủa đã liên hệ và trao trả lại tài sản cho chị Xuân. Chủ nhân chiếc điện thoại bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và hành động đẹp của cán bộ công an xã. Hành động của Trung tá Lò Văn Ngân thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an xã Song Khủa #iPhone 14 #trả lại điện thoại #tinh thần trách nhiệm #hành động đẹp #Sơn La

Bài liên quan

Xã hội

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hoàn trả tiền học phí 2 năm cho sinh viên

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hoàn trả lại cho sinh viên tiền học phí 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023.

Ngày 1/11, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, đã thông báo cho sinh viên về việc hoàn trả tiền học phí hệ đào tạo trình độ đại học trong 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. Với hơn 22.000 sinh viên, đây là trường đại học công lập lớn nhất cả về quy mô và số lượng tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Về hình thức chi trả, nhà trường cho biết, đối với sinh viên đang học, số học phí hoàn trả được phân bổ trừ vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học, tạm dừng, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản và tên ngân hàng giao dịch của sinh viên.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được điện thoại, học sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Nhặt được chiếc điện thoại trên đường, 2 học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) liền mang đến trụ sở Công an xã nhờ tìm người trả lại.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với 2 em học sinh trả lại chiếc điện thoại cho người dân đánh rơi.

Trước đó, ngày 28/10, trên đường đi học về, em Nguyễn Đặng Gia Bảo (SN 2008) và Lê Duy Khánh (SN 2008, đều trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hương Phố, là học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hàm Nghi, Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 14.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được điện thoại, nữ sinh đem đến công an nhờ trả lại

Một học sinh lớp 12 vô tình nhặt được điện thoại trên đường liền mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm người trả lại.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có nữ sinh nhặt được điện thoại iPhone 11 đã nhanh chóng tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, tối 25/10, trên đường đi học về, em Hồ Thị Diệu (SN 2008, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Hương Khê) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 11 màu xám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới