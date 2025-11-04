Ngày 4/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình đi công tác từ bản Co Súc về trung tâm xã Song Khủa, tỉnh Sơn La, Trung tá Lò Văn Ngân, Phó Trưởng Công an xã Song Khủa đã nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 14 do người dân đánh rơi trên đường.

Phó trưởng Công an xã nhặt được điện thoại iPhone 14, trả lại người đánh rơi.

Ngay sau đó, đồng chí Ngân đã báo cáo lãnh đạo Công an xã và tiến hành các bước xác minh chủ sở hữu. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc điện thoại thuộc sở hữu của chị Đinh Thị Xuân, sinh năm 1995, trú tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa.

Công an xã Song Khủa đã liên hệ và trao trả lại tài sản cho chị Xuân. Chủ nhân chiếc điện thoại bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và hành động đẹp của cán bộ công an xã. Hành động của Trung tá Lò Văn Ngân thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng