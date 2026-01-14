Phà chìm sau khi va phải đá, hàng chục người thiệt mạng

Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn phà ở miền bắc Mali.

AP dẫn thông tin từ quan chức địa phương ngày 13/1 cho biết, một chiếc phà đang cố cập bến tại thị trấn ven sông Niger thuộc vùng Timbuktu ở miền bắc Mali hôm 8/1 đã đâm vào đá và chìm, khiến nhiều người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương vẫn chưa công bố số người tử vong nhưng người dân và cựu nghị sĩ Quốc hội Alkaidi Touré nói rằng vụ tai nạn khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. 23 người may mắn sống sót.

Ảnh minh họa: mathrubhumi/AI.

Ông Moussa Ag Almoubarek Traoré, một cư dân ở Diré, cho biết ông đã mất 21 người thân trong vụ tai nạn.

"Tôi đã thu gom những thi thể nằm rải rác khắp con sông", ông Moussa Ag Almoubarek Traoré kể lại.

Các nhân chứng kể lại rằng, chiếc thuyền chở những người nông dân vừa thu hoạch lúa xong, cập bến sau khi trời tối nhưng thời điểm cập cảng khi đó vốn bị cấm do các biện pháp an ninh được thực hiện nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của các phần tử khủng bố liên kết với Al-Qaeda trong khu vực. Tuy nhiên, người lái thuyền không muốn đợi đến sáng nên cố gắng cập bến ở một địa điểm khác, nơi chiếc phà đâm vào đá và chìm.

Tai nạn liên quan đến phà trên sông Niger không phải hiếm khi xảy ra. Dù không có số liệu thống kê chính xác, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn này rất cao.

