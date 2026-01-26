Hà Nội

Thế giới

Diễn biến mới nhất vụ chìm phà chở hơn 350 người ở Philippines

Chiếc phà chở hơn 350 người bị chìm gần một hòn đảo ở Philippines vào rạng sáng 26/1, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, phà M/V Trisha Kerstin 3 đang trên hành trình từ thành phố cảng Zamboanga đến đảo Jolo phía nam thuộc tỉnh Sulu thì gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm vào rạng sáng 26/1. Khi đó, phà chở 332 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn.

"Phà bị chìm ở khu vực cách làng đảo Baluk-baluk thuộc tỉnh Basilan khoảng gần 2 km trong điều kiện thời tiết bình thường", chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Romel Dua thông tin.

ap26026083659072.jpg
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đến nay, 316 hành khách trên phà M/V Trisha Kerstin 3 đã được giải cứu. Ảnh: AP.

"Trên phà khi đó có 1 sĩ quan thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và anh ấy là người đầu tiên gọi điện báo cho chúng tôi để triển khai các tàu cứu hộ”, Dua nói tiếp, đồng thời cho biết thêm rằng sĩ quan này nằm trong số những người sống sót.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, đến thời điểm hiện tại, 316 hành khách trên phà đã được cứu sống và ít nhất 15 thi thể đã được tìm thấy.

Chỉ huy Dua cho biết, các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân, cùng với một máy bay trinh sát, máy bay trực thăng Black Hawk của không quân và các đội tàu đánh cá đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ngoài khơi Basilan.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ chìm phà", Dua cho biết, nói thêm rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã kiểm tra phà trước khi nó rời cảng Zamboanga và không có dấu hiệu phà chở quá tải.

