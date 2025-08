Nhận 10 triệu vận chuyển ma túy, người đàn ông lĩnh án chung thân

Khoảng 20h30 ngày 26/6, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra địa chỉ trên. Lúc này, trong căn phòng tại tầng 2 có 3 nam, nữ thanh niên gồm: Nguyễn Đức Hạnh (SN 1991, quốc tịch Canada), Hoàng Phi Hùng (SN 1992, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Thị Ngọc Thúy (SN 1996, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người yêu của Hùng).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, nghi vấn tại tầng 2 của căn nhà ở số 100, phố Nguyễn Hữu Huân, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, nên phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm xác minh làm rõ.

TP.HCM: Hơn 200 dân chơi trong bar New Club, 50 người dương tính ma túy Ập vào kiểm tra quán bar New Club công an phát hiện hơn 200 khách nhảy múa, qua kiểm tra có 50 người dương tính với chất ma túy.