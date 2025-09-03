Nhà thầu Quang Hải Nam: 'Vua' trúng thầu và con số tiết kiệm 0,98%

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới 77% và tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, Quang Hải Nam là một thế lực đáng gờm. Nhưng con số tiết kiệm cho ngân sách trung bình chưa tới 1% lại đặt ra một câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Trong giới xây lắp và đấu thầu tại khu vực phía Nam, Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam (MST: 0304114979) không phải là một cái tên xa lạ. Với lịch sử hoạt động gần 20 năm, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt dự án. Dữ liệu cho thấy, Quang Hải Nam đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 33 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng là 76,7%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến hơn 305,8 tỷ đồng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Quang Hải Nam đã ghi tên mình vào hai dự án lớn với tổng giá trị hơn 36,4 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà thầu lớn trên thị trường.

Chân dung "nhà vô địch" Quang Hải Nam

Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam, do ông Trương Quang Minh làm Tổng giám đốc, có quy mô doanh nghiệp vừa với khoảng 150 nhân viên. Tuy nhiên, tầm vóc hoạt động của họ lại vượt xa quy mô đó. Với năng lực thi công đa dạng từ công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đến giao thông cầu đường bộ , Quang Hải Nam đã trở thành đối tác của ít nhất 14 bên mời thầu và cạnh tranh với 38 nhà thầu khác nhau.

Sự thành công của họ được minh chứng rõ nét qua hai gói thầu gần đây. Tại Bình Thuận cũ, trong vai trò liên danh phụ, họ đã trúng "Gói thầu số 3: Thi công xây dựng" thuộc dự án sửa chữa Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án 8 làm bên mời thầu, với giá trị lên tới 31.017.057.582 đồng. Gói thầu này có mã TBMT là IB2500184666, được phê duyệt kết quả theo Quyết định số 814/QĐ-KQLĐBIV ngày 03/07/2025 do ông Hoàng Văn Phượng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV ký.

Nguồn MSC

Tại TP.HCM, với vai trò độc lập, họ cũng trúng gói "Thi công xây dựng" thuộc dự án nâng cấp vỉa hè đường Lê Trọng Mân (Mã TBMT: IB2500203663) , do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu, với giá trị 5.403.188.092 đồng.

Con số 0,98% và câu hỏi về hiệu quả kinh tế

Tuy nhiên, đằng sau những chiến thắng vang dội là một con số gây trăn trở. Theo dữ liệu tổng hợp, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Quang Hải Nam là 99,02%. Điều này đồng nghĩa với việc, trung bình các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ mang lại mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0,98%.

Một tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% là rất thấp, đặc biệt khi so sánh với mức tiết kiệm trung bình của cả nước (thường dao động từ 5-7% tùy giai đoạn).

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Hoàng Hải Nam nhận định: "Một tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% là thấp, cho thấy giá trúng thầu rất sát với giá dự toán do chủ đầu tư đưa ra. Về lý thuyết, điều này có thể phản ánh việc dự toán được lập chính xác, nhưng khi nó trở thành một xu hướng có hệ thống ở một nhà thầu trúng nhiều gói, nó đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của các cuộc thầu. Liệu các đối thủ có thực sự cạnh tranh sòng phẳng, hay chỉ tham gia cho đủ thủ tục?"

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luôn nhấn mạnh 4 mục tiêu: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Khi hiệu quả này, thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm, ở mức rất thấp một cách có hệ thống, các chủ đầu tư cần xem xét lại toàn bộ quy trình, từ khâu lập, thẩm định dự toán đến quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo mục tiêu của Luật được thực thi."

Rõ ràng, có một nghịch lý đang tồn tại: một nhà thầu cực kỳ thành công về tỷ lệ trúng thầu, nhưng những chiến thắng đó lại chưa mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách. Vậy, bí mật đằng sau những chiến thắng áp đảo này là gì?

(Còn tiếp)