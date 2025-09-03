Công ty CPXD Cao su Đồng Nai: 'Hệ sinh thái' nào sau loạt gói thầu nghìn tỷ?

Vừa trúng gói thầu hơn 30 tỷ đồng tại dự án Đường cầu ông Bồ đi TP Long Khánh, Công ty CPXD Cao su Đồng Nai tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng. Phân tích dữ liệu cho thấy một tỉ lệ trúng thầu cao bất ngờ và mối quan hệ "quen thuộc" với một số chủ đầu tư, bên mời thầu.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 (xây dựng): đường giao thông + hệ thống thoát nước mưa + đèn chớp vàng + đường vào đầu cầu + cầu + đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh. Theo Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ký ngày 14/08/2025 bởi ông Lê Hùng Toàn - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (MST: 3600986703) với giá trúng thầu là 30.010.889.036 đồng.

Ảnh minh họa

Giá gói thầu được duyệt theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của UBND huyện Thống Nhất cũ là 30.534.903.586 đồng. Như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 524 triệu đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 1,71%.

Con đường "một mình về đích"của Xây dựng Cao su Đồng Nai

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/07/2025, Gói thầu số 06 có sự tham gia của 2 nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai và Liên danh Đường cầu Ông Bồ đi thành phố Long Khánh. Tuy nhiên, con đường đến chiến thắng của Xây dựng Cao su Đồng Nai lại khá thênh thang khi đối thủ duy nhất đã không thể vượt qua vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 268/2025/BCĐG-ĐK ngày 07/08/2025 của đơn vị tư vấn mời thầu - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa, Liên danh Đường cầu Ông Bồ đi thành phố Long Khánh bị đánh giá "Không đạt".

Lý do được đưa ra là các thành viên liên danh như Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh đã không cung cấp đủ tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nghiêm trọng hơn, nhà thầu này cũng không đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt như cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động.

Điểm đáng chú ý nhất là, mặc dù Bên mời thầu đã có Công văn số 347/2025/CV-ĐK ngày 30/07/2025 yêu cầu làm rõ E-HSDT, nhưng cho đến hết thời hạn quy định, "Bên mời thầu không nhận được bất kỳ một Văn bản làm rõ hoặc tài liệu làm rõ đính kèm nào của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia". Sự "im lặng" khó hiểu của đối thủ đã trực tiếp loại họ khỏi cuộc chơi, để lại Xây dựng Cao su Đồng Nai là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu và được xếp hạng 1.

Xây dựng Cao su Đồng Nai: Năng lực 'khủng' và tỉ lệ trúng thầu ấn tượng

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (tên giao dịch: DORUCON), có địa chỉ tại Số 6, Đường Số 1, KP Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Đồng Nai, do ông Hồ Văn Nhã làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Được thành lập từ năm 2011, nhà thầu này đã có một lịch sử hoạt động đáng nể trên thị trường xây lắp.

Theo dữ liệu tổng hợp, Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tham gia 38 gói thầu, trong đó trúng tới 32 gói, trượt 6 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu lên đến 84%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới 732,3 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, con số này là 504,2 tỷ đồng. Thị trường hoạt động chính của doanh nghiệp này là tỉnh Đồng Nai, nơi họ đã tham gia 23 gói thầu.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tham gia 6 gói thầu, trúng 2 và trượt 4. Ngoài gói thầu hơn 30 tỷ tại dự án Đường cầu ông Bồ, nhà thầu này còn trúng "Gói thầu số 01 (Xây dựng): Đường giao thông + Hệ thống thoát nước mưa + Đảm bảo an toàn giao thông" với giá trị hơn 15,5 tỷ đồng vào ngày 27/05/2025.

Mối quan hệ "quen mặt" với các bên mời thầu

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu cho thấy Xây dựng Cao su Đồng Nai có "mối quan hệ" với 20 bên mời thầu. Trong đó, nổi bật nhất là mối quan hệ với

Công ty TNHH Ngân Hải. Tại các gói thầu do Ngân Hải mời thầu, Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tham gia 7 lần và trúng tới 6 lần, với tổng giá trị trúng thầu gần 100 tỷ đồng.

Một bên mời thầu khác cũng rất "có duyên" với Xây dựng Cao su Đồng Nai là Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh. Nhà thầu này đã trúng cả 3 gói thầu mà mình tham gia do Quang Minh mời, với tổng giá trị hơn 107 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy một tần suất trúng thầu rất cao tại một số bên mời thầu cụ thể, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và khách quan trong các cuộc thầu.

Góc nhìn chuyên gia về Luật Đấu thầu

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã đặt ra những yêu cầu rất cao về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu bị loại vì không cung cấp được tài liệu làm rõ là quyền của họ, nhưng cũng là một biểu hiện cho thấy chất lượng hồ sơ dự thầu chưa cao. Về phía Bên mời thầu và Chủ đầu tư, họ có trách nhiệm phải đánh giá hồ sơ một cách khách quan, toàn diện và đảm bảo quy trình làm rõ được thực hiện đúng luật, tránh tạo ra các rào cản không cần thiết làm hạn chế cạnh tranh".

Đồng quan điểm, ông Vũ Bảo Thông, một chuyên gia về đấu thầu, chia sẻ: "Tỉ lệ tiết kiệm thấp, dưới 2%, tại các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công luôn là vấn đề đáng quan ngại. Nó cho thấy giá dự thầu của các nhà thầu tham gia thường rất sát với giá gói thầu, ít có sự cạnh tranh về giá. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: hoặc là giá gói thầu được lập quá sát với giá thị trường, hoặc là số lượng nhà thầu tham gia và đáp ứng yêu cầu quá ít, dẫn đến không tạo ra áp lực cạnh tranh đủ lớn. Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường tính minh bạch, đặc biệt là việc đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Thông tư 79/2025/TT-BTC. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất".

Rõ ràng, năng lực của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai là không thể phủ nhận qua số lượng và giá trị các gói thầu đã trúng. Tuy nhiên, những câu chuyện về tỉ lệ tiết kiệm thấp, về việc đối thủ "tự thua" hay tần suất trúng thầu dày đặc ở một số chủ đầu tư nhất định vẫn là những vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn, nhằm đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, góp phần vào sự phát triển bền vững của hạ tầng địa phương.