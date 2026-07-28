Lâm Đồng: Hai nhà thầu cạnh tranh gói nâng cấp đường GTNT hơn 16,2 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn thành biên bản mở hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSMT) cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường GTNT từ trung tâm xã đi (Triệu Giang) liên thôn 7, 8, 9, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng (Mã TBMT: IB2600359343, Mã KHLCNT: PL2600202233). Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, do Trưởng phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2 - Nguyễn Thị Quế đại diện bên mời thầu thông qua tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15 /QĐ-PKT ngày 03/7/2026.

Cục diện mở thầu và khoảng chênh lệch giá gần 400 triệu đồng

Gói thầu số 06 có giá gói thầu được phê duyệt điều chỉnh là 16,289 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 28 tháng (840 ngày). Tại thời điểm đóng mở thầu lúc 09:00 và hoàn thành mở thầu lúc 09:25 ngày 26/07/2026, hệ thống ghi nhận 02 hồ sơ dự thầu nộp hợp lệ.

Biên bản mở thầu ghi nhận mức chênh lệch gần 400 triệu đồng giữa giá dự thầu của hai nhà thầu tham dự. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt chào giá dự thầu 15,730 tỷ đồng, giảm 558.266.658 đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,43%. Nhà thầu này đề xuất tiến độ thực hiện 840 ngày, trùng khớp với yêu cầu của E-HSMT.

Ở chiều ngược lại, Liên danh thi công Nâng cấp đường GTNT từ trung tâm xã đi (Triệu Giang) liên thôn 7, 8, 9, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH Khâm Đức làm đại diện liên danh chào giá dự thầu 16,128 tỷ đồng, giảm 161.018.145 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm rất thấp là 0,99%. Tuy nhiên, liên danh này đưa ra đề xuất tiến độ 800 ngày, rút ngắn 40 ngày so với tiến độ trần của bên mời thầu.

Theo tính toán từ số liệu trong biên bản mở thầu, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt thấp hơn giá chào của liên danh do Công ty TNHH Khâm Đức đại diện 397.248.513 đồng.



Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Nhà thầu ngoại tỉnh cạnh tranh giá với "người quen" địa phương

Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy hai bức tranh năng lực và thị phần hoàn toàn trái ngược của các đơn vị tham gia.

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt có trụ sở tại Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai. Nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 18 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 467,576 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tín Đạt từng tham gia 11 gói và trúng 6 gói, trong đó có 6 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh với tổng giá trị khoảng 199,022 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại diện liên danh đối thủ là Công ty TNHH Khâm Đức, địa chỉ trụ sở tại Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Khâm Đức có tỷ lệ trúng thầu cao tại địa phương. Doanh nghiệp đã trúng 20/24 gói thầu tham gia với tổng giá trị khoảng 87,898 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp từng trúng 5 gói tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh, 2 gói tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh 2 và 1 gói tại Phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2.

Theo quy định, sau bước mở thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật và tài chính của các hồ sơ dự thầu trước khi trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp hồ sơ của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT thì sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hiện gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ, chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.