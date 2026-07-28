Lâm Đồng: Hai nhà thầu cạnh tranh gói nâng cấp đường GTNT hơn 16,2 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn thành biên bản mở hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSMT) cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường GTNT từ trung tâm xã đi (Triệu Giang) liên thôn 7, 8, 9, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng (Mã TBMT: IB2600359343, Mã KHLCNT: PL2600202233). Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, do Trưởng phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2 - Nguyễn Thị Quế đại diện bên mời thầu thông qua tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15 /QĐ-PKT ngày 03/7/2026.
Cục diện mở thầu và khoảng chênh lệch giá gần 400 triệu đồng
Gói thầu số 06 có giá gói thầu được phê duyệt điều chỉnh là 16,289 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 28 tháng (840 ngày). Tại thời điểm đóng mở thầu lúc 09:00 và hoàn thành mở thầu lúc 09:25 ngày 26/07/2026, hệ thống ghi nhận 02 hồ sơ dự thầu nộp hợp lệ.
Biên bản mở thầu ghi nhận mức chênh lệch gần 400 triệu đồng giữa giá dự thầu của hai nhà thầu tham dự. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt chào giá dự thầu 15,730 tỷ đồng, giảm 558.266.658 đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,43%. Nhà thầu này đề xuất tiến độ thực hiện 840 ngày, trùng khớp với yêu cầu của E-HSMT.
Ở chiều ngược lại, Liên danh thi công Nâng cấp đường GTNT từ trung tâm xã đi (Triệu Giang) liên thôn 7, 8, 9, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH Khâm Đức làm đại diện liên danh chào giá dự thầu 16,128 tỷ đồng, giảm 161.018.145 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm rất thấp là 0,99%. Tuy nhiên, liên danh này đưa ra đề xuất tiến độ 800 ngày, rút ngắn 40 ngày so với tiến độ trần của bên mời thầu.
Theo tính toán từ số liệu trong biên bản mở thầu, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt thấp hơn giá chào của liên danh do Công ty TNHH Khâm Đức đại diện 397.248.513 đồng.
Nhà thầu ngoại tỉnh cạnh tranh giá với "người quen" địa phương
Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy hai bức tranh năng lực và thị phần hoàn toàn trái ngược của các đơn vị tham gia.
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt có trụ sở tại Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai. Nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 18 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 467,576 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tín Đạt từng tham gia 11 gói và trúng 6 gói, trong đó có 6 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh với tổng giá trị khoảng 199,022 tỷ đồng.
Trong khi đó, đại diện liên danh đối thủ là Công ty TNHH Khâm Đức, địa chỉ trụ sở tại Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Khâm Đức có tỷ lệ trúng thầu cao tại địa phương. Doanh nghiệp đã trúng 20/24 gói thầu tham gia với tổng giá trị khoảng 87,898 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp từng trúng 5 gói tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh, 2 gói tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh 2 và 1 gói tại Phòng Kinh tế xã Đạ Tẻh 2.
Theo quy định, sau bước mở thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật và tài chính của các hồ sơ dự thầu trước khi trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp hồ sơ của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT thì sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hiện gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ, chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
Căn cứ Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), việc xét thầu đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp gồm ba phương pháp đánh giá. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất cho nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá dựa trên giá dự thầu cộng các chi phí quy đổi về kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu đặc thù, công nghệ cao với quy định điểm kỹ thuật tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm. Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ sáu điều kiện: hồ sơ hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đạt; kỹ thuật đáp ứng; sai lệch thiếu không quá 10%; đạt thứ hạng thứ nhất; và giá đề nghị không vượt giá gói thầu được duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do cụ thể đối với các nhà thầu không trúng thầu.
Theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thực tế. Sau khi đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tài chính và nghĩa vụ thuế. Về nhân sự và thiết bị, nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu được chủ đầu tư cho phép bổ sung, thay thế một lần. Riêng đấu thầu xây lắp trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nội dung này dựa trên cam kết tại đơn dự thầu trước, sau khi xếp hạng thứ nhất mới đối chiếu chi tiết tài liệu đính kèm. Nếu không đạt, nhà thầu được làm rõ và thay đổi tối đa hai lần; nếu thất bại sẽ bị loại, bị đánh giá uy tín và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 3 tháng. Hành vi cố ý kê khai không trung thực bị coi là gian lận, hồ sơ bị loại ngay lập tức và bị xử lý nghiêm. Các sai sót không nghiêm trọng được phép điều chỉnh, định lượng quy đổi ra chi phí để phục vụ mục đích so sánh hồ sơ.
Quy trình đánh giá chi tiết theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thực hiện tuần tự từ kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp làm thay đổi thứ tự xếp hạng, nhà thầu sẽ bị loại và bị xử lý về hành vi gian lận. Kết thúc quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá toàn diện trình chủ đầu tư. Báo cáo phải phản ánh chính xác kết quả chấm thầu của từng hồ sơ, thứ tự xếp hạng, danh sách nhà thầu bị loại kèm lý do cụ thể, cùng nhận xét khách quan về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đề xuất thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.