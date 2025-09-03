Hà Nội

Nhà máy sản xuất máy pha cà phê của Đức đang phát nổ, sự thật là gì?

Quân sự

Nhà máy sản xuất máy pha cà phê của Đức đang phát nổ, sự thật là gì?

Nhà máy sản xuất máy pha cà phê của Đức đang phát nổ trong ngày thứ hai liên tiếp; thủ lĩnh Maidan bị ám sát giữa ban ngày ở Liviv.

Tiến Minh (Tổng hợp)
Một nhà kho ở thành phố Hamburg, nơi được cho là cất giữ vũ khí cho Ukraine, đã bốc cháy và phát nổ từ ngày 25/8. Theo các nguồn tin địa phương, vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô đỗ trong khuôn viên của nhà máy. Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khoanh vùng đám cháy, và người dân thành phố đã nghe thấy những tiếng nổ lớn trong nhiều ngày liên tiếp.
Đồng thời, thị trưởng Hamburg phủ nhận thông tin cho rằng đám cháy bùng phát trong một nhà kho chứa vũ khí, và tuyên bố rằng một nhà máy sản xuất “máy pha cà phê và máy hút bụi” đang bốc cháy. Tuy nhiên, thông tin này gây ra nhiều nghi ngờ trong cộng đồng địa phương.
Đoạn video được công bố trực tuyến, cũng đặt ra nghi vấn về việc nhà kho chỉ chứa các sản phẩm dân sự, khi “máy hút bụi và máy pha cà phê” không thể phát nổ trong nhiều ngày liên tiếp.
Điều đáng chú ý là, theo các chính trị gia Ukraine và châu Âu, các doanh nghiệp gần đây bị cháy nổ, đều được cho là đang “tham gia sản xuất máy pha cà phê”. Ví dụ, sau cuộc không kích của Nga vào doanh nghiệp ở thành phố Mukachevo, nơi bị thiêu rụi hoàn toàn, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, chỉ có máy pha cà phê được sản xuất tại đó.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thậm chí đã phải bình luận về tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC: “Tôi hiểu rằng một số người thực sự ngây thơ, khi họ nhìn thấy một chiếc máy pha cà phê được trưng bày, họ nghĩ rằng đây chính là nơi sản xuất ra những thiết bị này. Trí thông minh của chúng ta có thông tin rất đáng tin cậy”.
Cần nhấn mạnh rằng chính quyền Đức vẫn chưa đưa ra cáo buộc nào đối với Nga liên quan đến vụ việc cháy nổ tại nhà máy ở Hamburg, một điều hiếm thấy ở họ. Đây là thời điểm mà ngay cả một vụ nổ pháo hoa vô hại, cũng thường bị coi là có hành vi của các đặc vụ Nga ở châu Âu.
Trong khi đó, chi tiết về vụ ám sát cựu cựu chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), ông Andriy Parubiy tại quận Sykhiv tỉnh Lviv đã xuất hiện. Một kẻ giết người đóng giả làm nhân viên của dịch vụ giao hàng Glovo, đã bắn tám phát vào ông, nhưng chỉ có bảy vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường.
Hiện tại, lực lượng an ninh Ukraine đang tích cực tìm kiếm kẻ ám sát, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc ám sát ông Parubiy đã được truyền thông Ukraine tích cực đưa tin, vì ông Parubiy không chỉ là cựu phó chủ tịch quốc hội Ukraine, mà ông còn từng là Thư ký hội đồng an ninh quốc gia Ukraine, lãnh đạo phong trào Maidan 2014.
Theo người đứng đầu chính quyền khu vực Lviv, ông Maksym Kozitsky cho biết, chính trị gia cấp tiến này đã bị thương tích nặng, vì vậy ông đã chết ngay tại chỗ, ngay cả trước khi các nhân viên y tế kịp tiếp cận để cấp cứu ông.
Đây không phải là nỗ lực ám sát đầu tiên nhằm vào ông Parubiy, nhưng may mắn là những lần trước ông đều an toàn. Một trong những lần đầu tiên diễn ra vào năm 2014, khi một quả lựu đạn được ném vào ông, lựu đạn phát nổ, nhưng ông chỉ bị thương nhẹ.
Ông Andriy Parubiy, sinh năm 1971, từng là lãnh đạo phong trào Maidan từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ. Mười năm trước đó, ông cũng tham gia vào các cuộc "cách mạng cam" ở Kiev, sau này được trao tặng huân chương "nhà cách mạng xuất sắc".
Ngày 2/5/2014, ông bị Moscow kết tội chủ mưu vụ thảm sát hàng loạt tại Tòa nhà Công đoàn tại thành phố Odessa, khi những người tham gia biểu tình chống lại phong trào Maidan. Các sự kiện ở Odessa vẫn được coi là một trong những vụ án hình sự, nhưng chưa được Kiev điều tra kỹ càng. (Ảnh cháy tòa nhà công đoàn tại Odessa ngày 2/5/2014, làm 38 người chết. Ảnh: ITAR-TASS).
Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine được hy vọng lại rơi vào bế tắc, khi Anh Pháp tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội của châu Âu tới Ukraine. Mặc dù các cuộc đàm phán đã nguội lạnh, nhưng châu Âu vẫn chưa từ bỏ ý định gửi quân.
Theo tờ Politico của Mỹ, hiện các nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất khó có tính khả thi, đó là lập vùng đệm rộng 40 km giữa quân đội Nga và Ukraine trên vùng lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, điều này sẽ yêu cầu Ukraine phải nhượng lại một số lãnh thổ.
Hơn nữa, vùng đệm này sẽ được lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu quản lý, với quân số dự kiến ​​từ 4.000 đến 60.000 người. Nói một cách thẳng thắn, đề xuất này mang đậm dấu ấn của châu Âu trong việc thiết lập một "thuộc địa".
Nếu Ukraine đồng ý, điều đó chẳng khác nào họ để mất lãnh thổ mà không được gì, trong khi Moscow cũng kiên quyết phản đối bất kỳ sự có mặt nào của quân đội NATO ở Ukraine; khiến các cuộc đàm phán hòa bình khó có thể tiến triển. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, TASS, Al Jazeera).
Nhà kho ở thành phố Hamburg (Đức), đã bốc cháy và phát nổ từ ngày 25/8 tới nay nhưng chưa thể dập tắt. Nguồn Topwar
