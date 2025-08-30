Hà Nội

Quân đội Nga gia tăng sức ép ở Pokrovsk, kiểm soát hoàn toàn Udachny

Quân sự

Quân đội Nga gia tăng sức ép ở Pokrovsk, kiểm soát hoàn toàn Udachny

Quân đội Nga đã hoàn thành việc kiểm soát Udachny, mỏ than lớn nhất khu vực Donbass và đang tiến đến làng Molodetskoye. Cả hai bên đang dồn quân tới Donetsk.

Tiến Minh
Vào ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) trên hướng Pokrovsk đã giành một chiến thắng quan trọng; sau khi chiếm được đầu cầu Leontovichi, ở ngoại ô phía nam thành phố Donetsk, RFAF đã hoàn tất việc kiểm soát làng Udachne. Phần phía bắc của ngôi làng, bao gồm cả phố Shiroka, đã bị quân Nga tràn ngập.
Như vậy, RFAF đã hoàn tất việc kiểm soát một đoạn đường cao tốc Kotlino-Udachnoye ở phía tây Pokrovsk. Hiện tại, quân Nga đang tiến đến làng Molodetskoye. Đây là ngôi làng cực tây của tỉnh Donetsk trên khu vực Pokrovsk của mặt trận. Ngay sau Molodetskoye là tỉnh Dnipropetrovsk.
Để bố trí lại thế trận phòng ngự, quân đội Ukraine (AFU) buộc phải rút quân khỏi khu định cư đô thị Mezhova thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, cách ranh giới với tỉnh Donetsk khoảng 12 km. Hiện Mezhove là một trung tâm hậu cần lớn của AFU, nơi đảm bảo tiếp tế chính cho lực lượng AFU đồn trú ở Pokrovsk.
Trong khi đó, tình hình giao tranh trong khu vực thành phố Pokrovsk đang gia tăng, khi quân Nga đã phá hủy một xe tăng Leopard của AFU, khi nó đang bắn thẳng vào các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk, nơi được cho là có một nhóm nhỏ quân Nga đang ẩn náu. Video về trận chiến đấu này, đã xuất hiện trên Internet.
Đoạn video được công bố cho thấy, chiếc xe tăng Leopard 2 đã bị tấn công bằng UAV FPV. Có thông tin cho biết toàn bộ kíp lái của xe chiến đấu đã thiệt mạng. Qua đoạn video có thể thấy, giao tranh trong thành phố Pokrovsk đang diễn ra rất ác liệt, chứ không phải như truyền thông Ukraine công bố, là chỉ có “một nhóm nhỏ quân Nga” xâm nhập thành phố và đã bị AFU tiêu diệt.
Điều đáng chú ý, đó là tình hình tại Pokrovsk hiện đang xấu đi nhanh chóng đối với AFU, khi RFAF đã cố thủ vững chắc trong các khu dân cư và đang tích cực đưa thêm lực lượng vào trong thành phố qua đầu cầu Leontovichi-Troyanda ở phía nam thành phố.
Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, tình hình hiện tại trong thành phố Pokrovsk, rất giống với trận chiến tại Selidovo trước đây, khi truyền thông của Ukraine cũng đưa tin rằng “mọi thứ đều ổn”, nhưng sau đó thành phố đã bị thất thủ nhanh chóng.
Cần nhắc lại rằng Pokrovsk được nhiều chuyên gia quân sự gọi là “pháo đài then chốt” trong tuyến phòng thủ Donbass của AFU. Nếu thành phố này thất thủ, quân Ukraine sẽ phải rút lui về Slavyansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, việc rút khỏi thành phố, chắc chắn sẽ đi kèm với những tổn thất nặng nề.
Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ Tổng tham mưu AFU đang chuyển gần như toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có đến mặt trận Pokrovsk và để hổng các hướng phòng thủ khác. Nhờ đó, RFAF đã chọc thủng được tuyến phòng ngự của AFU ở các khu vực khác. Đặc biệt, một ngày trước khi có thông tin quân Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn khu rừng Serebryanskoye.
Không chỉ có quân đội Ukraine chuyển quân tới mặt trận chính Donbass, việc quân Ukraine có thể tái chiếm nhiều ngôi làng ở tỉnh Sumy, cũng là nhờ việc RFAF đã điều một số lực lượng đến các khu vực khác. Thông tin này được chuyên gia quân sự Ukraine Bogdan Miroshnikov đưa tin.
Theo ông Miroshnikov, Bộ Tổng tham mưu RFAF hiện đang tích cực khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa thu, có thể sẽ sớm bắt đầu trong vài tuần tới. Nhưng hiện tại, RFAF vẫn không giảm nhịp độ tấn công hiện tại, Miroshnikov viết.
Ông Miroshnikov nói thêm rằng, RFAF đang có kế hoạch tiến vào các khu vực Konstantinovka, Kupyansk, Liman, Orekhiv, Pokrovsk và Seversk. RFAF sẽ tập trung đột phá vào các khu vực trên trong chiến dịch hè thu năm nay.
Điều đáng chú ý là Bộ Tổng tham mưu AFU cũng buộc phải rút một số lực lượng lớn quân khỏi khu vực Sumy để chuyển đến khu vực Pokrovsk, nơi RFAF đang tập trung đông lực lượng nhất trên chiến trường vào lúc này. Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, các lữ đoàn AFU hoạt động tại khu vực Sumy, hiện chỉ có 30% quân số biên chế.
Như vậy về bản chất, điều này có nghĩa là cả hai bên đều đang ưu tiên các khu vực khác nhau trong chiến dịch mùa thu. Có thể Moskva quyết tâm kiểm soát hoàn toàn khu vực tỉnh Donetsk; tuy nhiên, phía Kiev cũng quyết tâm giữ vững khu vực này.
Do đó, trận chiến ở các khu vực còn lại của tỉnh Donetsk mà Ukraine kiểm soát, có thể trở thành trận chiến chính của chiến dịch mùa thu và có thể kéo dài tới năm 2026. Đồng thời, theo một số phân tích, có thể khi AFU tập trung quân vào khu vực Donetsk, RFAF sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào khu vực khác như Zaporizhia, Kharkov hoặc Sumy. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap).
Xe tăng Leopard 2 của Ukraine tấn công các lực lượng thọc sâu của Nga vào thành phố Pokrovsk. Nguồn Military Review
Tiến Minh
Topcor
#Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #Sumy #Quân đội Nga #thành phố Pokrovsk #xung đột Ukraine

