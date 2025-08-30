Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vũ khí, chiến thuật mới giúp quân đội Nga thoát khỏi cái bóng Liên Xô

Quân sự

Vũ khí, chiến thuật mới giúp quân đội Nga thoát khỏi cái bóng Liên Xô

Quân đội Nga ngày nay không còn dựa nhiều vào thành tựu của Liên Xô trong quá khứ, các mẫu vũ khí mới giúp Moscow phát triển chiến thuật quân sự hiện đại hơn.

Tiến Minh
Tại thành phố Seversk, nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk, khung cảnh chiến trường đã trở nên u ám, khi có khoảng 5.000 quân thuộc bốn lữ đoàn của Quân đội Ukraine (AFU) đã trở thành "xác sống" và bị mắc kẹt trong các hầm trú ẩn trong thành phố và các vùng nông thôn lân cận.
Tại thành phố Seversk, nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk, khung cảnh chiến trường đã trở nên u ám, khi có khoảng 5.000 quân thuộc bốn lữ đoàn của Quân đội Ukraine (AFU) đã trở thành "xác sống" và bị mắc kẹt trong các hầm trú ẩn trong thành phố và các vùng nông thôn lân cận.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 của Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được làng Serebryanka, và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 của RFAF đang mở cuộc tấn công theo hướng Spolnoye. Lúc này, họ chỉ còn cách thành phố Seversk 5 km.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 của Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được làng Serebryanka, và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 của RFAF đang mở cuộc tấn công theo hướng Spolnoye. Lúc này, họ chỉ còn cách thành phố Seversk 5 km.
Trong khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 10, 54, 109; Lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 của AFU, với tổng quân số khoảng 5.000 quân, đã buộc phải giữ vững vị trí của mình mà không dám phản công, do vũ khí mới và chiến thuật mới của RFAF.
Trong khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 10, 54, 109; Lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 của AFU, với tổng quân số khoảng 5.000 quân, đã buộc phải giữ vững vị trí của mình mà không dám phản công, do vũ khí mới và chiến thuật mới của RFAF.
Những thay đổi trong chỉ huy và chiến thuật của RFAF đã mang lại kết quả tích cực. Ngay cả trên chiến trường chủ lực Donbass, họ đã chặn đứng "cuộc tấn công trực diện" của lực lượng thiết giáp AFU. Và không chỉ đổi mới trong chiến thuật, RFAF còn trang bị nhiều vũ khí mang tính cách mạng.
Những thay đổi trong chỉ huy và chiến thuật của RFAF đã mang lại kết quả tích cực. Ngay cả trên chiến trường chủ lực Donbass, họ đã chặn đứng "cuộc tấn công trực diện" của lực lượng thiết giáp AFU. Và không chỉ đổi mới trong chiến thuật, RFAF còn trang bị nhiều vũ khí mang tính cách mạng.
Quân đội Nga đang từ bỏ vũ khí và chiến thuật Liên Xô; nếu họ theo đuổi chiến thuật của quân đội Liên Xô, thì giờ đây, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công đột phá bằng các cụm quân lớn, hỏa lực pháo binh để mở đường, xe tăng tập trung tấn công, và bộ binh tiến lên làm chủ chiến trường.
Quân đội Nga đang từ bỏ vũ khí và chiến thuật Liên Xô; nếu họ theo đuổi chiến thuật của quân đội Liên Xô, thì giờ đây, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công đột phá bằng các cụm quân lớn, hỏa lực pháo binh để mở đường, xe tăng tập trung tấn công, và bộ binh tiến lên làm chủ chiến trường.
Trong các chiến dịch tấn công đầu tiên của chiến tranh Nga-Ukraine, chiến thuật của RFAF mở đầu là pháo hỏa chuẩn bị, sau đó cho bộ binh xung phong. Tại khu vực cửa mở, RFAF tập trung một lượng lớn quân và vũ khí để đạt được đột phá chiến thuật; đồng thời cũng có lực lượng dự bị, để đảm nhiệm nhiệm vụ của thê đội 2.
Trong các chiến dịch tấn công đầu tiên của chiến tranh Nga-Ukraine, chiến thuật của RFAF mở đầu là pháo hỏa chuẩn bị, sau đó cho bộ binh xung phong. Tại khu vực cửa mở, RFAF tập trung một lượng lớn quân và vũ khí để đạt được đột phá chiến thuật; đồng thời cũng có lực lượng dự bị, để đảm nhiệm nhiệm vụ của thê đội 2.
Tuy nhiên, chiến thuật này đã không thể phát huy tác dụng trên chiến trường Ukraine, bởi vì các hệ thống tình báo vệ tinh và điện tử của Mỹ nắm rõ toàn bộ hoạt động triển khai và di chuyển của RFAF. Nó giống như Red Alert (Báo động đỏ) và xóa bỏ sương mù chiến tranh.
Tuy nhiên, chiến thuật này đã không thể phát huy tác dụng trên chiến trường Ukraine, bởi vì các hệ thống tình báo vệ tinh và điện tử của Mỹ nắm rõ toàn bộ hoạt động triển khai và di chuyển của RFAF. Nó giống như Red Alert (Báo động đỏ) và xóa bỏ sương mù chiến tranh.
Các trung tâm chỉ huy tình báo phương Tây cũng tiến hành nhiều phân tích mục tiêu dựa trên khối lượng lớn dữ liệu lớn, sử dụng AI để sàng lọc chính xác thông tin giá trị. Bằng cách phân tích tình hình đường xá và hậu cần, họ có thể phân tích sơ bộ hướng tấn công và tình hình tập kết của quân Nga.
Các trung tâm chỉ huy tình báo phương Tây cũng tiến hành nhiều phân tích mục tiêu dựa trên khối lượng lớn dữ liệu lớn, sử dụng AI để sàng lọc chính xác thông tin giá trị. Bằng cách phân tích tình hình đường xá và hậu cần, họ có thể phân tích sơ bộ hướng tấn công và tình hình tập kết của quân Nga.
Điều này khiến cuộc tấn công của Nga trở nên vô cùng khó khăn, và giờ đây, RFAF đã bắt đầu từ bỏ vũ khí và chiến thuật truyền thống của quân đội Liên Xô để bắt đầu một cuộc chiến tranh công nghệ mới. Ngay cả khi không có bộ binh xung phong hay pháo hỏa chuẩn bị, vẫn có thể bao vây các mục tiêu của đối phương.
Điều này khiến cuộc tấn công của Nga trở nên vô cùng khó khăn, và giờ đây, RFAF đã bắt đầu từ bỏ vũ khí và chiến thuật truyền thống của quân đội Liên Xô để bắt đầu một cuộc chiến tranh công nghệ mới. Ngay cả khi không có bộ binh xung phong hay pháo hỏa chuẩn bị, vẫn có thể bao vây các mục tiêu của đối phương.
RFAF đã sử dụng mìn thông minh để bao vây một cứ điểm lớn của quân Ukraine. UAV của Nga đã xâm nhập sâu vào phía sau quân Ukraine và thả một thế hệ mìn thông minh mới. Những quả mìn thông minh này có thể lựa chọn các chế độ tấn công khác nhau, dựa trên mối đe dọa xâm nhập khu vực của chúng và sử dụng cảm biến cùng thiết bị để xác định vị trí mục tiêu.
RFAF đã sử dụng mìn thông minh để bao vây một cứ điểm lớn của quân Ukraine. UAV của Nga đã xâm nhập sâu vào phía sau quân Ukraine và thả một thế hệ mìn thông minh mới. Những quả mìn thông minh này có thể lựa chọn các chế độ tấn công khác nhau, dựa trên mối đe dọa xâm nhập khu vực của chúng và sử dụng cảm biến cùng thiết bị để xác định vị trí mục tiêu.
Giờ đây, bộ binh Nga có thể sử dụng mìn thông minh để chặn mọi lối đi xung quanh các cứ điểm của Ukraine, mà không cần phải bao vây. Ngoài ra, RFAF đã phát triển thế hệ UAV Dagger mới, với tốc độ bay tối đa 300 km/giờ. Chúng có thể sử dụng mạng lưới cảm biến âm thanh "Digital Patrol" để phát hiện, phân loại, định vị và dự đoán chuyển động của mục tiêu đối phương.
Giờ đây, bộ binh Nga có thể sử dụng mìn thông minh để chặn mọi lối đi xung quanh các cứ điểm của Ukraine, mà không cần phải bao vây. Ngoài ra, RFAF đã phát triển thế hệ UAV Dagger mới, với tốc độ bay tối đa 300 km/giờ. Chúng có thể sử dụng mạng lưới cảm biến âm thanh "Digital Patrol" để phát hiện, phân loại, định vị và dự đoán chuyển động của mục tiêu đối phương.
UAV Dagger sử dụng hệ thống chỉ thị mục tiêu laser để thu thập thông tin mục tiêu, UAV có thể tự động theo dõi mục tiêu trong phạm vi từ 100 mét đến 12 km. Do vậy, RFAF không cần phải triển khai xe bọc thép hay bộ binh xung phong, mà sử dụng UAV Daggerk để tự động tìm kiếm và tấn công các mục tiêu Ukraine, ở sâu trong chiến tuyến.
UAV Dagger sử dụng hệ thống chỉ thị mục tiêu laser để thu thập thông tin mục tiêu, UAV có thể tự động theo dõi mục tiêu trong phạm vi từ 100 mét đến 12 km. Do vậy, RFAF không cần phải triển khai xe bọc thép hay bộ binh xung phong, mà sử dụng UAV Daggerk để tự động tìm kiếm và tấn công các mục tiêu Ukraine, ở sâu trong chiến tuyến.
Trên mặt trận Nga-Ukraine, 5 km cuối cùng của tuyến vận chuyển hàng tiếp tế rất khó khăn, khi máy bay không người lái của Ukraine tìm kiếm và tấn công xe tải vận tải của Nga và thậm chí tấn công cả xe máy chở hàng, liên tục 24 giờ một ngày.
Trên mặt trận Nga-Ukraine, 5 km cuối cùng của tuyến vận chuyển hàng tiếp tế rất khó khăn, khi máy bay không người lái của Ukraine tìm kiếm và tấn công xe tải vận tải của Nga và thậm chí tấn công cả xe máy chở hàng, liên tục 24 giờ một ngày.
Để khắc phục vấn đề này, UAV vận tải 4 trục Motylek thế hệ mới của Nga, có thể nhanh chóng vận chuyển hàng hóa nặng, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, thậm chí sơ tán thương binh. Với tải trọng lên đến 250 kg, nó giải quyết hiệu quả những khó khăn trong vận chuyển tiếp tế của RFAF trong 5 km cuối cùng.
Để khắc phục vấn đề này, UAV vận tải 4 trục Motylek thế hệ mới của Nga, có thể nhanh chóng vận chuyển hàng hóa nặng, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, thậm chí sơ tán thương binh. Với tải trọng lên đến 250 kg, nó giải quyết hiệu quả những khó khăn trong vận chuyển tiếp tế của RFAF trong 5 km cuối cùng.
Hình thức chiến tranh trong tương lai đang phát triển nhanh chóng theo hướng không người lái và thông minh. Bất kỳ ai có thể dẫn đầu trong việc xây dựng một hệ thống chiến đấu không người lái hoàn chỉnh, sẽ có thể nắm quyền chủ động trên chiến trường.
Hình thức chiến tranh trong tương lai đang phát triển nhanh chóng theo hướng không người lái và thông minh. Bất kỳ ai có thể dẫn đầu trong việc xây dựng một hệ thống chiến đấu không người lái hoàn chỉnh, sẽ có thể nắm quyền chủ động trên chiến trường.
Máy bay không người lái (UAV) của Nga, hệ thống robot chiến đấu không người lái, đang trải qua sự phát triển bùng nổ. Chúng đã phát triển từ các cuộc tấn công bằng UAV đơn lẻ truyền thống, sang chiến tranh thông minh có hệ thống với "tầm nhìn toàn diện".
Máy bay không người lái (UAV) của Nga, hệ thống robot chiến đấu không người lái, đang trải qua sự phát triển bùng nổ. Chúng đã phát triển từ các cuộc tấn công bằng UAV đơn lẻ truyền thống, sang chiến tranh thông minh có hệ thống với "tầm nhìn toàn diện".
Với vũ khí và chiến thuật mới, 5.000 quân Ukraine tại thành phố Seversk đã rất khó khăn để thoát khỏi vòng vây của hệ thống tác chiến không người lái thông minh và có hệ thống của quân đội Nga.
Với vũ khí và chiến thuật mới, 5.000 quân Ukraine tại thành phố Seversk đã rất khó khăn để thoát khỏi vòng vây của hệ thống tác chiến không người lái thông minh và có hệ thống của quân đội Nga.
Thông tin tình báo Nga, cho biết trong thành phố Seversk không chỉ có lính Ukraine mà còn có rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài. Không chỉ có lính đánh thuê Colombia, mà còn có lính đánh thuê Pháp và Đan Mạch. Nhưng giờ đây, họ rất khó khăn để có thể rút lui. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Thông tin tình báo Nga, cho biết trong thành phố Seversk không chỉ có lính Ukraine mà còn có rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài. Không chỉ có lính đánh thuê Colombia, mà còn có lính đánh thuê Pháp và Đan Mạch. Nhưng giờ đây, họ rất khó khăn để có thể rút lui. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_6226991738_173285a7a020010704.html?from=mil
#Liên Xô #Quân đội Nga #vũ khí Liên Xô #chiến thuật quân đội Nga #Quân đội Nga #vũ khí Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT