Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiến dịch phản công của Ukraine đối đầu với 4 tập đoàn quân Nga ở Pokrovsk

Quân sự

Chiến dịch phản công của Ukraine đối đầu với 4 tập đoàn quân Nga ở Pokrovsk

Ukraine đã mở chiến dịch phản công ở phía bắc Pokrovsk, tái chiếm 8 làng. Nhưng Nga tập trung 4 tập đoàn quân ở Pokrovsk, sẵn sàng cho trận chiến lớn.

Tiến Minh
Một tình huống bất ngờ đã xảy ra trên chiến trường Pokrovsk, khi Quân đoàn Azov số 1 của quân đội Ukraine (AFU), được đánh giá là lực lượng dự bị cơ động mạnh nhất của Kiev; khi vừa tiến vào chiến trường, họ đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của quân đội Nga (RFAF) tại Pokrovsk.
Một tình huống bất ngờ đã xảy ra trên chiến trường Pokrovsk, khi Quân đoàn Azov số 1 của quân đội Ukraine (AFU), được đánh giá là lực lượng dự bị cơ động mạnh nhất của Kiev; khi vừa tiến vào chiến trường, họ đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của quân đội Nga (RFAF) tại Pokrovsk.
Trên hướng Dobropilya, phía bắc thành phố Pokrovsk, quân Nga đã tiến được 18 km trong ba ngày, xuyên thủng hoàn toàn phòng tuyến của Ukraine. Họ xuất hiện phía sau lưng AFU tại thành phố Pokrovsk, và tình hình lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk trở nên vô cùng căng thẳng.
Trên hướng Dobropilya, phía bắc thành phố Pokrovsk, quân Nga đã tiến được 18 km trong ba ngày, xuyên thủng hoàn toàn phòng tuyến của Ukraine. Họ xuất hiện phía sau lưng AFU tại thành phố Pokrovsk, và tình hình lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk trở nên vô cùng căng thẳng.
Tuy nhiên, Quân đoàn Azov số 1 đã được tung vào trận đúng lúc và họ đã tìm thấy một cơ hội trong chiến trường hỗn loạn. Chiến dịch blitzkrieg của Nga, do khoảng cách quá xa, đã vượt khỏi tầm hỗ trợ hiệu quả của cụm pháo binh. Hơn nữa, do tiến quân nhanh, RFAF đã không có thời gian để thiết lập các tuyến tiếp tế.
Tuy nhiên, Quân đoàn Azov số 1 đã được tung vào trận đúng lúc và họ đã tìm thấy một cơ hội trong chiến trường hỗn loạn. Chiến dịch blitzkrieg của Nga, do khoảng cách quá xa, đã vượt khỏi tầm hỗ trợ hiệu quả của cụm pháo binh. Hơn nữa, do tiến quân nhanh, RFAF đã không có thời gian để thiết lập các tuyến tiếp tế.
Toàn bộ lực lượng tấn công của Nga về phía bắc Pokrovsk, bao gồm toàn bộ bộ binh hạng nhẹ, dựa vào UAV để trinh sát và pháo binh tầm xa yểm trợ hỏa lực. Mọi hỗ trợ hậu cần đều dựa vào UAV 4 trục loại lớn để vận chuyển vũ khí, đạn dược và lương thực.
Toàn bộ lực lượng tấn công của Nga về phía bắc Pokrovsk, bao gồm toàn bộ bộ binh hạng nhẹ, dựa vào UAV để trinh sát và pháo binh tầm xa yểm trợ hỏa lực. Mọi hỗ trợ hậu cần đều dựa vào UAV 4 trục loại lớn để vận chuyển vũ khí, đạn dược và lương thực.
Có thể nói đòn tấn công thọc sâu này của RFAF cực kỳ táo bạo, hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận thận trọng và ổn định hiện tại của họ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132, được triển khai từ gần Konstantinovka, đã thể hiện một phong cách chiến đấu thực sự táo bạo và quyết liệt. Trong ba ngày, họ đã tiến được 18 km và chiếm được một khu vực hơn 100 km vuông.
Có thể nói đòn tấn công thọc sâu này của RFAF cực kỳ táo bạo, hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận thận trọng và ổn định hiện tại của họ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132, được triển khai từ gần Konstantinovka, đã thể hiện một phong cách chiến đấu thực sự táo bạo và quyết liệt. Trong ba ngày, họ đã tiến được 18 km và chiếm được một khu vực hơn 100 km vuông.
Bộ Tổng tham mưu AFU đã khẩn trương huy động Quân đoàn Azov số 1 để chặn đứng lực lượng tấn công của Nga và ổn định mặt trận. Và chính Quân đoàn Azov số 1 đã phát hiện ra điểm yếu của lực lượng tấn công Nga, đó là tiến công nhanh, thiếu tiếp tế hậu cần và bề rộng của toàn bộ mũi nhọn quá hẹp.
Bộ Tổng tham mưu AFU đã khẩn trương huy động Quân đoàn Azov số 1 để chặn đứng lực lượng tấn công của Nga và ổn định mặt trận. Và chính Quân đoàn Azov số 1 đã phát hiện ra điểm yếu của lực lượng tấn công Nga, đó là tiến công nhanh, thiếu tiếp tế hậu cần và bề rộng của toàn bộ mũi nhọn quá hẹp.
Quân đoàn Azov không lập tức thiết lập vị trí chốt chặn; thay vào đó, họ bất ngờ mở cuộc phản công. Lữ đoàn Azov 12 và Lữ đoàn Kalina 14 thuộc Quân đoàn Azov 1, đã tham chiến 100% quân số. Ở phía đông bắc Pokrovsk, quân Ukraine trực tiếp cắt đứt phần hẹp nhất của mũi nhọn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 của Nga.
Quân đoàn Azov không lập tức thiết lập vị trí chốt chặn; thay vào đó, họ bất ngờ mở cuộc phản công. Lữ đoàn Azov 12 và Lữ đoàn Kalina 14 thuộc Quân đoàn Azov 1, đã tham chiến 100% quân số. Ở phía đông bắc Pokrovsk, quân Ukraine trực tiếp cắt đứt phần hẹp nhất của mũi nhọn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 của Nga.
Bộ Tổng tham mưu AFU, thậm chí còn tung thêm Lữ đoàn đổ bộ đường không 83 và một tiểu đoàn của Lữ đoàn tấn công cơ giới 93, tiến hành tấn công từ phía dưới chân của “mấu lồi”, nhằm mục đích cắt đứt hoàn toàn đường rút lui của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 RFAF và hoàn tất việc bao vây.
Bộ Tổng tham mưu AFU, thậm chí còn tung thêm Lữ đoàn đổ bộ đường không 83 và một tiểu đoàn của Lữ đoàn tấn công cơ giới 93, tiến hành tấn công từ phía dưới chân của “mấu lồi”, nhằm mục đích cắt đứt hoàn toàn đường rút lui của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 RFAF và hoàn tất việc bao vây.
Tuy nhiên Cụm quân Trung tâm RFAF, đã bố trí Sư đoàn bộ binh cơ giới số 18 tại khu vực này. Sở trường chiến đấu của Sư đoàn 18 là chiến đấu phòng ngự, địa điểm đóng quân thường trực của Sư đoàn là trên đảo Sakhalin và quần đảo Kuril, nhằm chống lại lực lượng Mỹ-Nhật đổ bộ vào khu vực phía đông của Nga. Sư đoàn 18 bảo vệ chân của “mấu lồi” ở bắc Pokrovsk.
Tuy nhiên Cụm quân Trung tâm RFAF, đã bố trí Sư đoàn bộ binh cơ giới số 18 tại khu vực này. Sở trường chiến đấu của Sư đoàn 18 là chiến đấu phòng ngự, địa điểm đóng quân thường trực của Sư đoàn là trên đảo Sakhalin và quần đảo Kuril, nhằm chống lại lực lượng Mỹ-Nhật đổ bộ vào khu vực phía đông của Nga. Sư đoàn 18 bảo vệ chân của “mấu lồi” ở bắc Pokrovsk.
Chiến dịch phản công mang mật danh Bão táp của AFU ở phía bắc Pokrovsk, đã bắt đầu xé nát đội hình thọc sâu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 RFAF. Lực lượng đột phá của Nga với quân số ít và thiếu hỏa lực hạng nặng, nên họ không có ý định chiến đấu để giữ đất, và khi bị tấn công vào bên sườn, họ rút lui ngay lập tức và nhanh chóng.
Chiến dịch phản công mang mật danh Bão táp của AFU ở phía bắc Pokrovsk, đã bắt đầu xé nát đội hình thọc sâu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 RFAF. Lực lượng đột phá của Nga với quân số ít và thiếu hỏa lực hạng nặng, nên họ không có ý định chiến đấu để giữ đất, và khi bị tấn công vào bên sườn, họ rút lui ngay lập tức và nhanh chóng.
Chiến dịch phản công Bão táp của AFU trong vòng 48 giờ, đã chiếm lại các ngôi làng Zoloty Kolodziadz, vùng ngoại ô Vesele và Kucheriv Yar, cũng như các ngôi làng Rubizhne, Vilne, Nove Shakhove, Ivanivka và Dorozhnje.
Chiến dịch phản công Bão táp của AFU trong vòng 48 giờ, đã chiếm lại các ngôi làng Zoloty Kolodziadz, vùng ngoại ô Vesele và Kucheriv Yar, cũng như các ngôi làng Rubizhne, Vilne, Nove Shakhove, Ivanivka và Dorozhnje.
Giờ đây, nếu RFAF chiếm được thị trấn chiến lược Rodinske, họ sẽ có thể chiếm được thành phố Pokrovsk. Khi chiếm được Pokrovsk, thì quân Ukraine ở Dobropilya và Bilytske gần đó sẽ phải rút lui. Sau khi cuộc tấn công vào bên sườn Pokrovsk của RFAF không hiệu quả, họ đã điều động lực lượng chủ lực tấn công vào Rodinske.
Giờ đây, nếu RFAF chiếm được thị trấn chiến lược Rodinske, họ sẽ có thể chiếm được thành phố Pokrovsk. Khi chiếm được Pokrovsk, thì quân Ukraine ở Dobropilya và Bilytske gần đó sẽ phải rút lui. Sau khi cuộc tấn công vào bên sườn Pokrovsk của RFAF không hiệu quả, họ đã điều động lực lượng chủ lực tấn công vào Rodinske.
Các Tập đoàn quân 2, 41, 51 và 68 hùng mạnh nhất của Cụm quân Trung tâm RFAF, lúc này đều có mặt trên mặt trận Pokrovsk. Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, tính đến 22:00 ngày 25/8, RFAF đã phát động 35 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và tung lực lượng biệt kích liên tục tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine.
Các Tập đoàn quân 2, 41, 51 và 68 hùng mạnh nhất của Cụm quân Trung tâm RFAF, lúc này đều có mặt trên mặt trận Pokrovsk. Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, tính đến 22:00 ngày 25/8, RFAF đã phát động 35 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và tung lực lượng biệt kích liên tục tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine.
Có thể một trận chiến quyết định sắp bắt đầu tại Pokrovsk, khi RFAF tập trung một lực lượng 160.000 quân chính quy từ bốn tập đoàn quân, và AFU cũng đã tung lực lượng dự bị, bao gồm Lữ đoàn Azov 12, 14, Lữ đoàn Đặc nhiệm 2, Lữ đoàn Dù 83, Lữ đoàn Biệt kích 93, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Lyubat 20.
Có thể một trận chiến quyết định sắp bắt đầu tại Pokrovsk, khi RFAF tập trung một lực lượng 160.000 quân chính quy từ bốn tập đoàn quân, và AFU cũng đã tung lực lượng dự bị, bao gồm Lữ đoàn Azov 12, 14, Lữ đoàn Đặc nhiệm 2, Lữ đoàn Dù 83, Lữ đoàn Biệt kích 93, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Lyubat 20.
Mặc dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đã kết thúc, nhưng yêu cầu cơ bản và tiêu chuẩn để Nga giành chiến thắng vẫn là chiếm giữ bốn tỉnh miền Đông Ukraine, Ukraine phải giải tán quân đội và phải thay thế chính phủ đương nhiệm bằng một chính phủ thân Nga.
Mặc dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đã kết thúc, nhưng yêu cầu cơ bản và tiêu chuẩn để Nga giành chiến thắng vẫn là chiếm giữ bốn tỉnh miền Đông Ukraine, Ukraine phải giải tán quân đội và phải thay thế chính phủ đương nhiệm bằng một chính phủ thân Nga.
RFAF có thể chiếm hoàn toàn thành phố Pokrovsk vào cuối mùa hè này và ba thành phố lớn còn lại ở tỉnh Donetsk vào năm 2026. Sau đó, RFAF sẽ tăng tốc tiến thẳng đến sông Dnieper và thiết lập một vùng đệm ngay tại lưu vực sông Dnieper.
RFAF có thể chiếm hoàn toàn thành phố Pokrovsk vào cuối mùa hè này và ba thành phố lớn còn lại ở tỉnh Donetsk vào năm 2026. Sau đó, RFAF sẽ tăng tốc tiến thẳng đến sông Dnieper và thiết lập một vùng đệm ngay tại lưu vực sông Dnieper.
Giờ đây, trận quyết chiến chiến lược giữa Nga và Ukraine chính là tại mặt trận Pokrovsk. Hiện AFU đang phản công các vị trí phía nam thành phố Pokrovsk, và lực lượng chủ lực của RFAF đã giao tranh ác liệt với quân Ukraine trong và xung quanh làng Troyanda, thuộc ngoại ô phía nam thành phố Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory, TASS).
Giờ đây, trận quyết chiến chiến lược giữa Nga và Ukraine chính là tại mặt trận Pokrovsk. Hiện AFU đang phản công các vị trí phía nam thành phố Pokrovsk, và lực lượng chủ lực của RFAF đã giao tranh ác liệt với quân Ukraine trong và xung quanh làng Troyanda, thuộc ngoại ô phía nam thành phố Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory, TASS).
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_6226991738_173285a7a0200105k4.html?from=mil
#Ukraine phản công #Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #quân đoàn Azov #quân Nga ở Pokrovsk #thành phố Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT