Trận đánh vào làng Plekhovo của lực lượng Triều Tiên ác liệt như thế nào?

Quân sự

Trận đánh vào làng Plekhovo của lực lượng Triều Tiên ác liệt như thế nào?

Trong chiến dịch Kursk, lực lượng Triều Tiên đã tấn công quân Ukraine ở làng Plekhovo và giành thắng lợi. Vậy trận đánh này diễn ra thế nào?

Tiến Minh
Vào đầu tháng 12/2024, Lữ đoàn 94 của quân đội Triều Tiên đã phối hợp cùng Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Quân đội Nga (RFAF), tấn công Plekhovo, một cứ điểm quan trọng của Quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk và giành chiến thắng. Sau chiến thắng, Lữ đoàn 94 đã ngay lập tức tổng kết kinh nghiệm và truyền đạt cho các sĩ quan cấp đại đội và trung đội.
Sau khi AFU đột kích bất ngờ vào khu vực tỉnh Kursk của Nga, họ đã chiếm đóng hàng nghìn km2 lãnh thổ Nga, tập trung tại thị trấn Sudzha. Ngôi làng Plekhovo nằm cách thị trấn Sudzha 10 km về phía nam, gần giáp với biên giới Nga-Ukraine.
Vào đầu chiến dịch, AFU đã đột phá từ phía nam và tiến về phía thị trấn Belaya. Tuy nhiên, hành động phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm Chechnya và lực lượng thủy quân lục chiến của RFAF, đã tiêu diệt mũi đột phá cấp đại đội của AFU, ngăn chặn đà tiến công của quân Ukraine về hướng này.
Sau đó, RFAF đẩy lùi quân Ukraine theo hướng này, lần lượt chiếm lại các ngôi làng như Borki và cuối cùng tiến đến làng Plekhovo. Ngôi làng Plekhovo bị "bao vây" bởi sông Psel. Mặc dù đây là một cuộc chiến sinh tử, nhưng hướng tấn công này của RFAF cũng bị hạn chế.
Hơn nữa, trước chiến tranh, Plekhovo có dân số hơn 600 người, đây là ngôi làng biên giới có quy mô không nhỏ, lại có vành đai rừng bao quanh để bảo vệ. Lực lượng AFU đồn trú tại đây gồm một tiểu đoàn, thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 80, và có trận địa hỏa lực ở bên kia sông yểm trợ. Có thể nói đây là một trận địa kiên cố.
Nhiệm vụ nhổ bỏ “chiếc đinh cứng” này, được giao cho Lữ đoàn 94 của Quân đội Triều Tiên, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của RFAF làm lực lượng dự bị. Theo bản tóm tắt trận đánh của Lữ đoàn 94 ở Plekhovo, thông tin tình báo về việc bố trí lực lượng của quân Ukraine tại Plekhovo, được phía Nga cung cấp.
Tuy nhiên, phía trinh sát Nga đã không nắm được các chi tiết quan trọng về các ổ hỏa lực, trận địa phóng UAV và trận địa pháo binh của Ukraine ở Plekhovo và khu vực xung quanh. Do đó, quân đội Triều Tiên tin rằng, họ chưa nắm rõ tình hình của đối phương và chưa được chuẩn bị đầy đủ cho chiến đấu.
Kế hoạch chiến đấu của Lữ đoàn 94 rõ ràng chịu ảnh hưởng về chiến thuật kiểu cũ, và nhiệm vụ là đánh chiếm hoàn toàn mục tiêu. Nhưng cần phải nói rằng, nhiệm vụ này khá nặng nề, bởi vì việc chiến đấu giành một ngôi làng lớn trên chiến trường Nga-Ukraine, đặc biệt là một vị trí mà AFU phải bảo vệ vững chắc, là điều không hề dễ dàng. Còn trường hợp bị tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu thì thậm chí còn ít hơn.
Để đảm bảo chiến thắng ngay trong trận ra quân lần đầu tiên (trước đó chỉ là những cuộc chạm trán quy mô nhỏ với các đơn vị nhỏ), Lữ đoàn 94 quyết định huy động cả ba tiểu đoàn bộ binh của họ tham gia trận đánh, tạo ra lợi thế quân số gấp 3 lần so với quân Ukraine.
Tất nhiên, lợi thế về quân số này không thể quyết định chắc thắng, và chỉ huy Lữ đoàn 94 cũng hiểu rằng, một lữ đoàn tấn công một tiểu đoàn phòng ngự trong công sự vững chắc, chưa chắc có thể giành chiến thắng. Chiến thuật của quân Triều Tiên trong trận này mà họ áp dụng là: cơ động - phục kích - bao vây - tấn công bất ngờ - giành chiến thắng nhanh chóng.
Lợi dụng điều kiện tuyết rơi dày và gió mạnh khiến UAV của Ukraine khó triển khai, các tiểu đoàn Triều Tiên đã cơ động một đoạn đường dài từ khu tập kết bí mật đến vị trí xuất phát tấn công. Quyết định không sử dụng xe cơ giới để, giúp quân Triều Tiên đã tiếp cận thành công vị trí xuất phát tiến công, mà vẫn giữ được bí mật.
Trong đó, Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 94 bí mật cơ động 50 km, Tiểu đoàn 7 là 41 km, Tiểu đoàn 10 là 43 km. Sau khi đến gần Plekhovo, họ đã trú quân tại khu rừng rậm để che chắn cho cuộc di chuyển về phía bắc và thậm chí cả phía tây làng Plekhovo. Đặc biệt, Tiểu đoàn 1 đã sử dụng ba chiếc thuyền cao su nhỏ (chở 2 đến 3 người), để chuyển quân sang bờ bên kia sông Psel.
Do đó, Lữ đoàn 94 đã tận dụng tối đa lợi thế về khả năng hành quân bộ của bộ binh, hoàn thành tập kết lực lượng ở phía bắc và phía tây làng Plekhovo trước giờ nổ súng. Ngay cả một phần của Tiểu đoàn 1 vượt sông Psel, cũng rõ ràng có ý định chặn đường tiếp viện của quân Ukraine từ làng Guevo bên kia sông và cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine tại Plekhovo.
Để đảm bảo chỉ huy hiệu quả, Lữ đoàn 94 đã thiết lập bốn trạm tiếp sức gần khu vực chiến đấu và xây dựng kế hoạch cung cấp điện liên tục, để đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt trận chiến. Trong quá trình chuẩn bị chiến đấu của Lữ đoàn 94, quân Ukraine ở Plekhovo và các khu vực xung quanh, đều không phát hiện.
Theo kế hoạch mà quân Triều Tiên vạch ra, sau khi cuộc tấn công bắt đầu, họ sẽ nhanh chóng mở cửa, đánh chiếm đầu cầu và thọc sâu vào trung tâm ngôi làng, tiêu diệt quân Ukraine đang phòng thủ và hoàn tất chiến thắng trong trận đánh đầu tiên. Nhưng cuộc tấn công đã gặp khó khăn ngay khi nổ súng.
Lý do là hệ thống công sự trận địa của AFU ở Plekhovo không chỉ nằm bên trong làng, mà còn ở bên ngoài làng; sau khi quân Triều Tiên phát động tấn công, họ đã nhanh chóng chạm trán với các điểm hỏa lực mạnh của quân Ukraine.
Khi quân Triều Tiên công khai tuyên bố chiến công của những anh hùng chiến đấu đã hy sinh trong trận tiến công làng Plekhovo, họ có đề cập đến việc một số binh sĩ của họ bị thương, đã sử dụng lựu đạn để phá hủy các điểm hỏa lực súng máy của Ukraine, đây là tình huống đã xảy ra trong giai đoạn này.
Sau khi gặp sự kháng cự dữ dội của quân Ukraine, quân Triều Tiên ngay lập tức thay đổi kế hoạch, khi chỉ sử dụng một phần lực lượng để đánh trả quân Ukraine, nhằm thu hút sự chú ý; lực lượng chủ lực bỏ qua hướng tiến công chủ yếu và tấn công quân Ukraine từ bên sườn.
Ngay lập tức, quân Ukraine đã sử dụng một số lượng lớn UAV và hỏa lực pháo binh từ làng Guevo, để tấn công vào đội hình quân Triều Tiên. Chỉ huy Lữ đoàn 94 cho rằng, việc không xác định được và không chế áp các điểm phóng UAV và trận địa pháo của AFU trên hướng Guevo, là nguyên nhân gây ra thương vong và các hoạt động phản pháo chung, nên được thực hiện với pháo binh Nga.
Bài học này hàm ý rằng hoạt động trinh sát của quân đội Nga trước khi quân Triều Tiên tấn công là chưa đủ. Hơn nữa, RFAF đáng lẽ phải chịu trách nhiệm yểm trợ hỏa lực cho quân Triều Tiên, nhưng hỏa lực pháo binh của RFAF đã không hiệp đồng chặt chẽ với hành động của quân Triều Tiên, dẫn đến việc không thể chế áp được pháo binh Ukraine tại Guevo, gây ra thương vong không đáng có cho quân Triều Tiên. (nguồn ảnh KCNA, TASS, Ukrinform).
Tiến Minh
Sina
