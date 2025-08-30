Hà Nội

Nga đã kiểm soát ngôi làng Leontovichi, nơi được coi là cửa ngõ phía nam để tiến vào thành phố, đồng thời bắt đầu tiến công vào bên trong thành phố.

Tiến Minh
Vào ngày hôm nay, trang Military Review đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã đạt được thắng lợi quan trọng trên hướng nam thành phố Pokrovsk; trong đó có việc kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Leontovichi. Nơi được coi là đầu cầu để quân Nga tiến vào thành phố Pokrovsk.
Việc kiểm soát Leontovichi cũng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vì sở chỉ huy của Cụm quân Donetsk, do tướng Drapatiy, nguyên Tư lệnh Lục quân, đã từng đặt tại đây. Khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cử tướng Drapatiy tới đây, để chỉ huy chiến dịch phản công, nhằm đẩy RFAF ra xa Pokrovsk.
Trong giai đoạn đầu, quân đội Ukraine (AFU), dưới quyền chỉ huy của tướng Drapatiy, đã đạt được một số thành công, đẩy lùi quân Nga đang áp sát Pokrovsk, ra cách xa thành phố vài km; nhưng sau đó "cuộc phản công" cục bộ này đã dần suy yếu.
Sau đó, tướng Drapatiy không chỉ huy Cụm quân Donetsk và xin từ chức Tư lệnh Lục quân AFU và Tư lệnh mặt trận Donetsk, buộc Tổng thống Ukraine phải cử người khác tới thay thế. Các đơn vị dự bị của AFU, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Ukraine, cũng được điều động đến Leontovichi và Pokrovsk.
Sau thời gian chiến đấu ở phía nam Pokrovsk khoảng một tháng rưỡi, các đơn vị tăng viện cho phía nam thành phố Pokrovsk đã thiệt hại gần hết quân số, để quân Nga tái chiếm lại các khu vực mà AFU phản công giành lại trước đó, trong đó có các vị trí phòng thủ ở các hướng tiếp cận phía nam và tây nam của thành phố.
Giờ đây, quân Nga không chỉ chiếm đóng vùng ngoại ô Pokrovsk, mà còn kiểm soát một phần diện tích của chính thành phố. Điều quan trọng hơn đó là RFAF đã kiểm soát được các điểm cao có giá trị chiến thuật ở ngoại ô phía nam Pokrovsk, giúp họ giành được lợi thế "trên cao" so với đối phương ở khu vực này của mặt trận.
Việc RFAF kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Leontovichi, cùng với việc họ chiếm được ngôi làng Troyanda từ trước đó, đánh dấu việc họ đã mở được cửa mở ở hướng phía nam Pokrovsk, giúp quân Nga di chuyển theo hướng các tuyến đường tiếp tế phía tây của quân đồn trú Ukraine.
Một trong số đó là tuyến đường tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine ở Pokrovsk, chính là tuyến đường T-0406, hiện đã bị RFAF cắt đứt ở khu vực Kotlino và Udachny, phía tây nam giáp thành phố. Nhiệm vụ tiếp theo là RFAF phải cắt đứt tuyến đường E50, dẫn đến Pavlograd và Dnepropetrovsk.
Kênh Rybar cho biết, RFAF bắt đầu tấn công vào khu vực phòng thủ chính của AFU bên trong thành phố Pokrovsk. Hiện quân Nga đã chiếm giữ các vị trí mới tại tiểu khu Lazurny ở Pokrovsk, một khu vực với những tòa nhà cao tầng, và mở rộng khu vực kiểm soát thêm hai km. Việc đột phá của Cụm quân Trung tâm, đã được xác nhận bằng các đoạn video có gắn định vị địa lý.
Theo các thông tin trực tiếp từ chiến trường, các trận đánh đang diễn ra ở phía đông nam thành phố. Trong khi đó, một đoạn video trên mạng, cho thấy một xe tăng Leopard của Ukraine di chuyển trên đường phố Pokrovsk, bắn thẳng vào các tòa nhà cao tầng, được nghi là có quân Nga đang ẩn nấp. Đoạn video đã phản ánh một phần bức tranh thực tế về những gì đang diễn ra trong thành phố.
Khu vực thuộc tiểu khu Lazurny trước đây, được các nguồn tin Ukraine gọi là "hoàn toàn do AFU kiểm soát". Tuy nhiên, chính các trận đánh đang diễn ra, đã khẳng định quyền kiểm soát của AFU, đối với khu vực phía nam và đông nam Pokrovsk, đã bị mất, hoặc bị hạn chế nghiêm trọng.
Về phía Ukraine, đây là lần đầu tiên họ thừa nhận quân Nga hiện diện và đang tiến hành các hoạt động chiến đấu trong khu vực đô thị. Hiện vẫn chưa rõ liệu một cuộc đột phá toàn diện vào hệ thống phòng thủ của Ukraine đã diễn ra hay chưa? Tuy nhiên, xét theo phản ứng của AFU, giao tranh bên trong Pokrovsk đã trở thành một vấn đề mà họ chưa thể giải quyết nhanh chóng.
Theo kênh Readovka, RFAF đang siết chặt vòng vây đối với khu vực Pokrovsk - Mirnograd. Trong khi đó, AFU đã phát động một cuộc tấn công nghi binh vào phía đông Mirnograd, để ngăn chặn quân Nga cắt đứt nguồn tiếp tế cho nhóm quân của họ tại khu vực Pokrovsk.
Theo Readovka, hiện tại RFAF không cho đối phương được tiếp tế ổn định qua các tuyến đường mòn nhỏ qua làng Grishine. Điều duy nhất mà AFU có thể hy vọng là những "mạch máu" nhỏ với các chuyến bay tiếp tế bằng UAV đơn lẻ đi qua các cánh đồng. Tuy nhiên, với số quân quá lớn, AFU không thể đáp ứng yêu cầu của lực lượng đồn trú là 10 tấn hàng hóa mỗi ngày.
Hiện công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng chiến đấu trong thành phố Pokrovsk, đi kèm với những rủi ro rất lớn. Nhưng việc duy trì một hành lang với các tuyến đường tiếp tế, vẫn là nhiệm vụ then chốt của AFU, trong việc giữ vững và mở rộng khả năng chiến đấu của toàn bộ khu vực phòng thủ Pokrovsk-Mirnograd.
Việc AFU giữ được nút Grishino mới là điều cốt tử trong việc giữ Pokrovsk lúc này, khi RFAF từ đầu cầu Kotlyne ở phía nam đang tấn công Grishino bằng UAV FPV. Nếu AFU để mất Grishine, sẽ là điềm báo cho một cuộc bao vây hoàn toàn Pokrovsk với hậu quả như ở Ugledar. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rybar).
Topwar
https://topwar.ru/270159-selo-pervoe-maja-leontovichi-gde-ranee-raspolagalsja-shtab-drapatogo-pereshlo-pod-kontrol-vs-rf.html
