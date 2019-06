Tiền về như nước lũ, xài hết lại đầy chỉ với 5 mẹo phong thủy này

Treo tranh rừng cây: Theo phong thủy việc treo tranh rừng cây trong nhà hoặc bức tranh về công viên với nhiều cây xanh hoa cỏ sẽ mang tới năng lượng tốt cho ngôi nhà của bạn.



Nó vừa giúp gia chủ cảm thấy thoái mái hơn khi được hòa mình vào thiên nhiên



Ngoài ra, tranh cây rừng còn giúp hút tài lộc, mang tới vượng khí cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt người mệnh mộc, hoặc mệnh hỏa tranh cây rừng càng thêm hữu ích. Tạo hương thơm cho nhà: Khi bạn tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà sẽ giúp tinh thần của bạn thoải mái hơn. Nó giúp xua tan mùi xú uế, khiến cho những người sống trong nhà có cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh. Ngoài ra hương thơm cũng hút thần tài ghé thăm nhà bạn, khiến cho mọi việc dễ dàng hanh thông, thận lợi hơn. Giữ không gian bếp sạch sẽ: Không gian phòng bếp luôn giữ vị trí quan trọng trong gia đình bạn. Bếp là nơi giữ lửa của mỗi gia đình, còn là nơi hút tài lộc giúp vợ chồng hòa thuận đầm ấm yêu thương nhau. Nếu bạn luôn giữ không gian bếp gọn gàng sẽ giúp ông Tóa, bà Táo của gia đình bạn khỏe mạnh, an vui họ sẽ phù hộ cho gia đình bạn quanh năm sung túc, bếp luôn đỏ lửa, hạnh phúc gia đình viên mãn. Lau chùi số nhà, biển tên: Nếu nhà bạn ở thành phố chắc chắn có số nhà, biển tên bạn nên lau chùi nó thường xuyên để nó dễ nhìn. Ngoài ra khi bạn lau chùi nhà minh sạch sẽ giúp hút thần tài ghé nhà, tiền bạc sẽ vô như nước, cuộc sống an nhàn vui vẻ. Trang trí cửa lối ra vào: Khu vực cửa vào của mỗi gia đình là một khu vực quan trong hút phong thủy. Đây chính là vị trị may mắn của ngôi nhà, vì vậy bạn không nên tùy tiện đặt bất cứ thứ gì ở đây, mà nên dọn dẹp nó sạch sẽ, trang trí thật đẹp để đón các vị thần có thể ghé thăm nhà mình bất cứ lúc nào. (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo









