Sự thật bất ngờ đằng sau những biểu tượng kiến trúc trứ danh

Tháp Eiffel Paris - Pháp

Tháp Eiffel là biểu tượng của Paris và sự lãng mạn.

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng khi tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, người dân địa phương không hề yêu thích nó. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ Pháp còn gièm pha, gọi là Tháp Eiffel quái dị.

Cầu London - Vương quốc Anh

Quá ngạc nhiên! Bài đồng dao phổ biến “London Bridge is falling down, my fair lady” dựa trên một sự kiện có thật.

Năm 1967, cầu London được bán cho một doanh nhân người Mỹ, Robert P. McCulloch, vì nó bị chìm. McCulloch đã di dời cây cầu đến thành phố Hồ Havasu, ở Arizona, Hoa Kỳ. Cây cầu London hiện tại bắc qua sông Thames được xây dựng lại sau khi cây cầu cũ được bán đi.

Đền Parthenon - Athens, Hy Lạp

Ngôi đền Hy Lạp 2500 năm tuổi hóa ra là một nhà thờ Thiên chúa giáo, một nhà thờ Công giáo, một nhà thờ Hồi giáo và thậm chí là một tòa nhà lưu trữ thuốc súng.