Độc đáo “tháp Eiffel tre” cao 22m chào đón Giáng sinh 2018

Tháp cao 22 m được dựng ngay giữa sân nhà thờ - là công trình điểm nhất của giáo xứ trong mùa Noel, mô phỏng theo ngọn tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: Huy Thư Tháp có cấu trúc 3 phần: bệ, thân, ngọn, riêng phần bệ có diện tích 36m2. Phần kết nối giữa các bộ phận được thiết kế khá cầu kỳ. Tháp được làm từ nguyên liệu chính là tre do bà con trong giáo xứ cung cấp. Lúc đầu tháp được làm từng bộ phận một tách rời nhau. Ảnh: Huy Thư Sau đó được liên kết lại thành một “tòa” tháp hoàn chỉnh. Được biết, để gắn kết các bộ phận vào nhau, nhóm thiết kế đã làm giàn giáo 2 tầng bao quanh bệ tháp và huy động 30 người hỗ trợ. Ảnh: Huy Thư Tháp do 2 thanh niên trong giáo xứ thiết kế và trực tiếp thi công. Anh Trần Văn Đức (27 tuổi) - một trong 2 người thiết kế cho biết: “Muốn có một cái gì đó khác hơn những mùa Noel trước, giáo xứ đã quyết định làm một cây tháp mô phỏng tháp Eiffel ở Pháp. Tận dụng nguyên liệu có sẵn là tre, do đó làm tháp không tốn kém lắm. Hy vọng khi hoàn thành, tháp Eiffel tre sẽ đem lại sự thích thú cho nhiều người”. Ảnh: Huy Thư Mỗi chân tháp được cố định bằng một cọc gỗ chôn xuống nền xi măng và cách điệu phía ngoài. Ảnh: Huy Thư Tháp có kết cấu vững chắc, nhiều người có thể đi lại trên “tầng 1". Ảnh: Huy Thư Mặt trong của tháp Eiffel tre, nhìn từ dưới lên. Ảnh: Huy Thư Cận cảnh phần trên của tháp tre. Ảnh: Huy Thư Được biết, thời gian làm tháp đã kéo dài hơn 1 tháng nay. Dự kiến tháp sẽ khánh thành vào chủ nhật tới. Ảnh: Huy Thư

Tháp cao 22 m được dựng ngay giữa sân nhà thờ - là công trình điểm nhất của giáo xứ trong mùa Noel, mô phỏng theo ngọn tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: Huy Thư Tháp có cấu trúc 3 phần: bệ, thân, ngọn, riêng phần bệ có diện tích 36m2. Phần kết nối giữa các bộ phận được thiết kế khá cầu kỳ. Tháp được làm từ nguyên liệu chính là tre do bà con trong giáo xứ cung cấp. Lúc đầu tháp được làm từng bộ phận một tách rời nhau. Ảnh: Huy Thư Sau đó được liên kết lại thành một “tòa” tháp hoàn chỉnh. Được biết, để gắn kết các bộ phận vào nhau, nhóm thiết kế đã làm giàn giáo 2 tầng bao quanh bệ tháp và huy động 30 người hỗ trợ. Ảnh: Huy Thư Tháp do 2 thanh niên trong giáo xứ thiết kế và trực tiếp thi công. Anh Trần Văn Đức (27 tuổi) - một trong 2 người thiết kế cho biết: “Muốn có một cái gì đó khác hơn những mùa Noel trước, giáo xứ đã quyết định làm một cây tháp mô phỏng tháp Eiffel ở Pháp. Tận dụng nguyên liệu có sẵn là tre, do đó làm tháp không tốn kém lắm. Hy vọng khi hoàn thành, tháp Eiffel tre sẽ đem lại sự thích thú cho nhiều người”. Ảnh: Huy Thư Mỗi chân tháp được cố định bằng một cọc gỗ chôn xuống nền xi măng và cách điệu phía ngoài. Ảnh: Huy Thư Tháp có kết cấu vững chắc, nhiều người có thể đi lại trên “tầng 1". Ảnh: Huy Thư Mặt trong của tháp Eiffel tre, nhìn từ dưới lên. Ảnh: Huy Thư Cận cảnh phần trên của tháp tre. Ảnh: Huy Thư Được biết, thời gian làm tháp đã kéo dài hơn 1 tháng nay. Dự kiến tháp sẽ khánh thành vào chủ nhật tới. Ảnh: Huy Thư