Soi dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake được dát vàng sau 10 năm “đắp chiếu”

Dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake ở B7 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) do Hòa Bình Group làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự án rơi vào gần 2.000 tỷ đồng. Ban đầu dự án này được xây dựng nhằm làm văn phòng làm việc và nhà do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex làm chủ đầu tư (khởi công xây dựng từ tháng 11/2009). Tuy nhiên, sau 10 năm “đắp chiếu” chủ đầu tư cũ đã chuyển nhượng cho Hòa Bình Group chuyển đổi công năng thành dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake. Vị trí dự án này được giới bất động sản đánh giá rất đẹp bởi có mặt tiền phía Nam của dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake giáp phố Nam Cao, phía Tây thì giáp đường Trần Huy Liệu và phía Bắc giáp đường nội bộ, nhìn được toàn cảnh hồ Giảng Võ. Thông tin với báo chí trước đó, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình cho biết: Quy mô dự án có 4 tầng hầm, cao 28 tầng dự kiến khi hoàn thành vào cuối 2019 sẽ cung cấp khoảng 446 phòng khách sạn 7 sao. Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 17/7, tại dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake vẫn đang được các công nhân dát vàng lên bề mặt bên ngoài, xung quanh thì quây kín tôn xanh để thực hiện dự án. Ông Nguyễn Hữu Đường nói với báo chí, tổng diện tích dát vàng lên đến 5.000m2 từ chân đến nóc tòa nhà theo tiêu chuẩn 7 sao đầu tiên tại Giảng Võ. Loại vàng dát lên là 24k. Song song với việc dát vàng bên ngoài bề mặt tòa nhà thì các công nhân thực hiện xây dựng các hạng mục rất khẩn trương. Tuy nhiên, quan sát của PV cho thấy phần diện tích được dát vàng vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thiết kế và công bố. Cũng dẫn lời ông Nguyễn Hữu Đường thì toàn bộ gạch men dát vàng sử dụng đều là công nghệ của Đức và được chuyên gia của Đức tư vấn. Những phần tường bề mặt bên ngoài của dự án dần dần được ốp gạch vàng. Cận cảnh những viên gạch men phủ vàng 24k bên ngoài dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake. Tại những vị trí vẫn còn vướng giàn giáo thì những viên gạch vàng chưa được dát. Phần tường được dát vàng độ bóng khá cao và vô cùng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn của người dân nếu di chuyển qua khu vực này. Phía chủ đầu tư cũng tiết lộ rằng một số căn hộ trong khách sạn này sẽ được bán với giá khởi điểm khoảng 6.500USD/m2, tương đương với 150 triệu đồng/m2.

