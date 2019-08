Những nhà trọ sang trọng như khách sạn 5 sao cho con nhà giàu

The Stay Club (Colindale, London), giá 10.086-20.604 bảng/năm: "Tận hưởng cuộc sống như ngôi sao điện ảnh" là lời giới thiệu về căn phòng đầy đủ tiện nghi của The Stay Club. Nằm trên tầng 19 của một toà nhà, căn phòng có tầm nhìn toàn cảnh thủ đô nước Anh từ xa. Không gian tầng thượng còn là nơi lý tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời. Điểm trừ duy nhất là Colindale thuộc zone 4 của London, cách trung tâm thành phố nửa giờ lái xe. Ảnh: The Stay Club. True Glasgow: 7.040-10.710 bảng/năm. Không gian giải trí dành cho chủ nhân các căn phòng tại True Glasgow thực sự sang trọng. Một ống trượt lớn được nối từ tầng 1 xuống tầng trệt. Từng thành viên trong khu ký túc xá này được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và có hẳn một phòng chiếu phim 4k tiêu chuẩn như ở rạp. Ảnh: Mystudenthalls.com. Redvers Tower, Sheffield, giá 6.579-10.965 bảng/năm: Chủ nhân của những căn phòng tại Redvers Towers có thể thưởng thức bữa tối tại phòng ăn riêng tư lãng mạn như trong phim. Phòng đọc sách và tập gym ở đây cũng hiện đại như khách sạn 5 sao. Ảnh: Mystudenthalls.com. Crown Place, Norwich, từ 7.650-14.790 bảng/năm: Khu ký túc xá mới mở cửa trong năm 2019 này cung cấp phòng gym, game 3D và luyện tập âm nhạc hiện đại với các nhạc cụ như đàn piano, guitar, trống và micro thu âm. Ảnh: Mystudenthalls.com. St Peter’s Hall, Bournemouth, giá 9.435-11.475 bảng/năm: Căn hộ studio tại St Peter's Hall có một phòng tiệc riêng phục vụ nhu cầu tụ tập bạn bè của chủ nhân; phòng đọc sách, tập gym riêng cho sinh viên. Ảnh: Mystudenthalls.com. iQ Shoreditch, London, giá thuê 14.406-20.622 bảng/năm: Phòng gym miễn phí, dịch vụ nhận đồ 24/7 và kết nối Wi-Fi nhanh là điểm cộng của khu ký túc xá này. Năm 2019, nó còn được xây dựng thêm khu phức hợp giải trí trên cao gồm trang thiết bị phục vụ học tập, máy game, ghế ngồi thư giãn và khu nấu ăn. Ảnh: Mystudenthalls.com.

The Stay Club (Colindale, London), giá 10.086-20.604 bảng/năm: "Tận hưởng cuộc sống như ngôi sao điện ảnh" là lời giới thiệu về căn phòng đầy đủ tiện nghi của The Stay Club. Nằm trên tầng 19 của một toà nhà, căn phòng có tầm nhìn toàn cảnh thủ đô nước Anh từ xa. Không gian tầng thượng còn là nơi lý tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời. Điểm trừ duy nhất là Colindale thuộc zone 4 của London, cách trung tâm thành phố nửa giờ lái xe. Ảnh: The Stay Club. True Glasgow: 7.040-10.710 bảng/năm. Không gian giải trí dành cho chủ nhân các căn phòng tại True Glasgow thực sự sang trọng. Một ống trượt lớn được nối từ tầng 1 xuống tầng trệt. Từng thành viên trong khu ký túc xá này được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và có hẳn một phòng chiếu phim 4k tiêu chuẩn như ở rạp. Ảnh: Mystudenthalls.com. Redvers Tower, Sheffield, giá 6.579-10.965 bảng/năm: Chủ nhân của những căn phòng tại Redvers Towers có thể thưởng thức bữa tối tại phòng ăn riêng tư lãng mạn như trong phim. Phòng đọc sách và tập gym ở đây cũng hiện đại như khách sạn 5 sao. Ảnh: Mystudenthalls.com. Crown Place, Norwich, từ 7.650-14.790 bảng/năm: Khu ký túc xá mới mở cửa trong năm 2019 này cung cấp phòng gym, game 3D và luyện tập âm nhạc hiện đại với các nhạc cụ như đàn piano, guitar, trống và micro thu âm. Ảnh: Mystudenthalls.com. St Peter’s Hall, Bournemouth, giá 9.435-11.475 bảng/năm: Căn hộ studio tại St Peter's Hall có một phòng tiệc riêng phục vụ nhu cầu tụ tập bạn bè của chủ nhân; phòng đọc sách, tập gym riêng cho sinh viên. Ảnh: Mystudenthalls.com. iQ Shoreditch, London, giá thuê 14.406-20.622 bảng/năm: Phòng gym miễn phí, dịch vụ nhận đồ 24/7 và kết nối Wi-Fi nhanh là điểm cộng của khu ký túc xá này. Năm 2019, nó còn được xây dựng thêm khu phức hợp giải trí trên cao gồm trang thiết bị phục vụ học tập, máy game, ghế ngồi thư giãn và khu nấu ăn. Ảnh: Mystudenthalls.com.