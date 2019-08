Ngôi nhà “đẹp nhất thế giới” ẩn chứa những bí mật gì?

New Aloes được xây dựng trên một khu đất rộng gần 1.000m2 tại Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Năm 2014, New Aloes đạt danh hiệu cao nhất tại “International Property Awards”, một giải thưởng có uy tín về lĩnh vực kiến trúc. “Ngôi nhà đẹp nhất thế giới” chính là danh hiệu mà người ta phong tặng cho New Aloes. New Aloes có tất cả 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 1 garage có sức chứa lên đến 10 chiếc xe hơi. Phòng ngủ hiện đại. Phòng bếp rộng xấp xỉ tới 46m2. Trong khi đó, phòng khách cực đẹp lộng lẫy với diện tích lên đến hơn 100m2. Hệ thống cửa kính lớn được vận hành tự động bằng hệ thống điều khiển thông minh. New Aloes còn gây ấn tượng bởi hệ thống ban công lớn. Theo ước tính, tổng diện tích các ban công lên đến 371m2. Bể bơi vô cực tuyệt đẹp. New Aloes còn có một khu vườn tuyệt đẹp, với rất nhiều loài cây cảnh được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Housebeautiful.

