Nếu định cư ở Mỹ, Phạm Hương sẽ bỏ phí hai căn hộ cao cấp

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc, người mẫu nhưng chỉ được chú ý nhiều khi ghi danh và đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015".

Ngay khi sở hữu danh hiệu nhan sắc cấp quốc gia, Phạm Hương nhận được giải thưởng "khủng" và được đại diện Việt Nam dự thi "Miss Universe" cùng năm.

Không đạt được thành tích như mong đợi, nhưng người đẹp đất Cảng được đông đảo bạn bè, khán giả quốc tế chú ý tới và giúp cô có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Suốt 3 năm đội vương miện, Phạm Hương duy trì tên tuổi bằng việc tham gia loạt chương trình truyền hình như: The Face, The Look... và liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí lớn.

Phạm Hương xác nhận đã đính hôn vào đúng ngày 14/2/2019.

Đầu tháng 9/2018, Phạm Hương bất ngờ tạm gác các hoạt động nghệ thuật để cùng mẹ sang Mỹ. Mặc dù đưa ra lý do điều trị bệnh kết hợp nghỉ ngơi nhưng không ít khán giả nghi ngờ mỹ nhân gốc Hải Phòng xuất ngoại để sinh con. Đặc biệt, những bức ảnh chân dài Hải Phòng chụp ở nước ngoài với vòng hai to bất thường khiến người hâm mộ thêm phần chắc chắn về thông tin này.

Theo quản lý của Phạm Hương thì người đẹp sang Mỹ ngoài việc chữa bệnh dứt điểm liên quan đến tuyến giáp thì cô còn tham gia học thêm về lĩnh vực điện ảnh.

Tuy nhiên, ngày 14/2 vừa qua, người đẹp xác nhận đã đính hôn với bạn trai ở Mỹ. Trên trang Instagram, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ thông tin “chính thức hết ế”. Cùng với đó, người đẹp gốc Hải Phòng đăng ảnh bàn tay với chiếc nhẫn ở ngón áp út. xác nhận đã đính hôn với bạn trai ở Mỹ. Theo nhiều tin đồn thì người đàn ông được Phạm Hương lựa chọn là một doanh nhân thành đạt, có trụ sở làm việc tại Mỹ. Vì thế, khả năng định cư ở Mỹ của HHHV 2015 là rất lớn. Nếu như vậy thì Phạm Hương sẽ bỏ phí hai căn hộ cao cấp được thiết kế theo phong cách Châu Âu tại TP.HCM.