Đi tiểu giữa sảnh thang máy, cô gái bị phạt dọn cả hầm chung cư

Nhiều cư dân sống tại khu CT1 chung cư USilk City vẫn chưa quên vụ việc bi hài, họ không thể tin rằng tại một chung cư cao cấp giữa Thủ đô lại xảy ra việc một người phụ nữ đi tiểu ngay trước sảnh thang máy.

Theo nội dung biên bản, người phụ nữ đi tiểu ngay trước phòng kỹ thuật - sảnh thang máy tầng hầm B1 - 102 là chị N.T. N. (khách của một hộ gia đình tại chung cư này). Cũng tại biên bản, ban quản lý yêu cầu vị khách phải dọn dẹp vệ sinh tầng hầm B1 - 102 để trả lại vệ sinh môi trường cho tòa nhà. Cùng với đó, ban quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở vụ việc này.

Tương tự, tại một chung cư được xếp vào loại hiện đại ở Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), cư dân nơi đây cùng từng phải đau đầu để tìm ra hung thủ thường xuyên tiểu tiện ra thang máy.

Sự cố tại chung cư HH Linh Đàm khiến nhiều người hoảng loạn.

Chung cư 8X Plus trên đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) náo loạn vì đàn ong bị phá vỡ tổ, bay vào nhà giữa đêm. Nguyên nhân là do một nhóm người tìm cách bắt tổ ong nằm trên ngọn cây phượng, giáp với khuôn viên chung cư 8X Plus. Sau khi tổ ong bị chọc rơi xuống dưới, hàng nghìn con ong vỡ tổ ồ ạt bay vào nhiều căn hộ.

Hay như người dân sinh sống tại chung cư CT2A thuộc KĐT Tân Tây Đô cũng một phen giật mình hoảng sợ khi một tấm kính trước sảnh tòa nhà CT2A Tân Tây Đô rơi xuống vỡ vụn mà không có tác động nào. Sự việc không khiến ai bị thương nhưng có nhiều trẻ em, người già đang vui chơi ở cạnh đó đã tỏ ra hoảng sợ.

Cư dân tòa V1 chung cư Victoria Văn Phú, quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện sự cố rò rỉ dầu ở khu vực tầng hầm nên hô hoán và báo lực lượng chức năng. Sau khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ đã sử dụng quạt gió công suất lớn làm giảm mùi khí dầu. Tiếp đó, họ đổ cát và dùng các biện pháp cách ly khu rò rỉ dầu để xử lý.

Bên cạnh những sự cố, người dân chung cư còn gặp nhiều cảnh dở khóc dở cười. Chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không nên khạc nhổ bừa bãi trong thang máy, chị V. (một cư dân ở chung cư Linh Đàm, Hà Nội) đã bị hai vợ chồng người này lao vào đánh đấm túi bụi đến trầy xước cả chân tay. Sự việc trở lên căng thẳng và trầm trọng đến nỗi hai bên phải mời cơ quan công an vào giải quyết.