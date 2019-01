"Bêu tên" loạt khách sạn không đủ điều kiện lưu trú tại Nha Trang

Khu nghỉ dưỡng Ninh Phước Wild Beach Resort & Spa tại thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa nằm trong danh sách chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, qua kết quả rà soát, kiểm tra của Công an tỉnh Khánh Hòa, đến nay có 12 cơ sở vẫn chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.



Trong đó, có 11 khách sạn tại thành phố Nha Trang gồm: Khách sạn Dubai; khách sạn Venue; khách sạn Euro Star; khách sạn Volga; khách sạn Lavender; khách sạn Bounjour; khách sạn Trường Thịnh; Emeraldbay Hotel & Spa; khách sạn DTX; khách sạn Libra... và khu du lịch nghỉ mát Ninh Phước Wild Beach Resort & Spa tại thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.

Được biết, khu du lịch này đã vi phạm về đáp ứng an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng nhưng vẫn liên tục đón khách, đặc biệt là lữ đoàn Trung Quốc.

Danh sách các khách sạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú theo công bố của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 12 cơ sở kể trên đều ít nhất vi phạm về một hoặc nhiều điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về du lịch năm 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP như cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn thực phẩm, an toàn xây dựng, an ninh trật tự, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.



Trước đó, tháng 12/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý những cơ sở, nhà hàng, khách sạn chưa đủ điều kiện lưu trú vẫn đang hoạt động đón và phục vụ khách trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch có trách nhiệm công bố những cơ sở này lên các trang tin điện tử và thông báo cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty cổ phần cấp thoát nước tạm dừng hợp đồng hoặc giảm cung cấp điện nước cho các cơ sở trên.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, phối kết hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra, đình chỉ những cơ sở vẫn đang hoạt động “chui”.