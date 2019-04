Bên trong KĐT 2.000 ha bỏ hoang Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan tới dự án đô thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Trước đó, ngày 14/3, Thủ tướng cũng đã yêu cầu UBND TP.Hà Nội kiểm tra và xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vấn đề trên. Riêng tại xã Tiền Phong có tới gần 20 dự án nhà ở, khu đô thị ven theo đường quy hoạch nối Bắc Thăng Long với Vĩnh Yên. Điển hình là các khu đô thị Nam Sơn (60 ha); Phúc Việt (24,3 ha); Minh Giang - Đầm Và (22 ha); Làng hoa Tiền Phong (40 ha); Làng quốc tế Tiền Phong (30 ha)… Khu đất này trước đây là đất nông nghiệp, nằm sát trục đường chính liên xã, xung quanh là vườn hoa Mê Linh và dân cư sinh sống. Nguyên nhân được các chủ đầu tư đưa ra là do phải điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 do thay đổi dự án chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội năm 2008 và cả khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Với lý do này, có những dự án chỉ còn vướng vài trăm m2 đất chưa giải phóng mặt bằng, cũng lấy cớ và không triển khai. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự được cho là do thị trường bất động sản tại đây đóng băng và xuống giá suốt trong một thời gian dài. Khu đô thị được xây đường nhựa, hiện là nơi chăn thả gia súc của các hộ từng canh tác trên chính mảnh đất này. Ông Lâm từng sở hữu một sào ruộng thuộc khu đô thị này. "May mà nhà tôi vẫn còn 4 mảnh để trồng cấy đến bây giờ. Những nhà bán hết đất, giờ phải đi thuê đất nhà khác để trồng trọt”, ông Lâm cho biết. Khu đô thị để hoang nhưng vẫn có người coi sóc, cây chết được thay thế bằng cây mới, được tưới nước thường xuyên. Khoảng chục ngôi nhà ở khu đô thị Minh Giang – Đầm Và (xã Tiền Phong) được xây dựng chắc chắn nhưng không có người ở. Phòng bảo vệ trong tình trạng xuống cấp. Ngoài dự án đô thị tại Mê Linh, hàng loạt khu đô thị mới được phê duyệt ồ ạt ở các cửa ngõ thủ đô như Đan Phượng, Hoài Đức... sau 10 năm sáp nhập về Hà Nội đến nay vẫn trong cảnh dở dang.

