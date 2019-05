5 kiểu lan can cầu thang phổ biến trong nhà ở hiện đại

Lan can cầu thang thép lưới đang là sự lựa chọn hàng đầu trong những công trình hiện đại. Ảnh: Happynest. Ưu điểm của lan can thép lưới là giúp mở sáng tối đa, ngăn cách không gian mà không làm mất tầm nhìn, đồng thời đảm bảo được sự an toàn và chắc chắn. Ảnh: Happynest. Ngày nay, lan can kính cường lực đang dần trở thành xu thế trong kiến trúc hiện đại. Ảnh: Licoglass. Lan can kính không tay vịn giúp căn nhà trở nên đẹp hiện đại, lịch sự và có tầm nhìn rộng mở không bị che khuất bởi những vật cản như tay vịn inox hay tay vịn gỗ vẫn dùng. Ảnh: Nhomxinhcaocap. Ưu điểm của cầu thang dây cáp là giúp ánh sáng và gió có thể lùa vào bên trong tạo không gian thoáng đãng và dễ chịu cho căn nhà. Ảnh: Cauthanggo. Hơn nữa, cầu thang dây cáp còn dễ dàng lau chùi vệ sinh hàng ngày. Ảnh: Cauthango.Lưới cầu thang sợi dù được ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ và hiện đại. Ảnh: Happynest. Ngoài làm lan can cầu thang, lưới sợi dù còn thích hợp cho việc che chắn tại khu vực giếng trời. Ảnh: Luoicauthang. Lan can thép nghệ thuật được sử dụng nhiều tại các công trình sang trọng. Ảnh: Happynest. Các họa tiết lạ mắt đem đến điểm nhấn cho căn phòng. Ảnh: Happynest. Video: Mẫu cầu thang nhà ống đẹp nhất 2018. Nguồn: Youtube.

Lan can cầu thang thép lưới đang là sự lựa chọn hàng đầu trong những công trình hiện đại. Ảnh: Happynest. Ưu điểm của lan can thép lưới là giúp mở sáng tối đa, ngăn cách không gian mà không làm mất tầm nhìn, đồng thời đảm bảo được sự an toàn và chắc chắn. Ảnh: Happynest. Ngày nay, lan can kính cường lực đang dần trở thành xu thế trong kiến trúc hiện đại. Ảnh: Licoglass. Lan can kính không tay vịn giúp căn nhà trở nên đẹp hiện đại, lịch sự và có tầm nhìn rộng mở không bị che khuất bởi những vật cản như tay vịn inox hay tay vịn gỗ vẫn dùng. Ảnh: Nhomxinhcaocap. Ưu điểm của cầu thang dây cáp là giúp ánh sáng và gió có thể lùa vào bên trong tạo không gian thoáng đãng và dễ chịu cho căn nhà. Ảnh: Cauthanggo. Hơn nữa, cầu thang dây cáp còn dễ dàng lau chùi vệ sinh hàng ngày. Ảnh: Cauthango. Lưới cầu thang sợi dù được ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ và hiện đại. Ảnh: Happynest. Ngoài làm lan can cầu thang, lưới sợi dù còn thích hợp cho việc che chắn tại khu vực giếng trời. Ảnh: Luoicauthang. Lan can thép nghệ thuật được sử dụng nhiều tại các công trình sang trọng. Ảnh: Happynest. Các họa tiết lạ mắt đem đến điểm nhấn cho căn phòng. Ảnh: Happynest. Video: Mẫu cầu thang nhà ống đẹp nhất 2018. Nguồn: Youtube.