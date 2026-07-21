Nhà bán hàng online phải tổng hợp doanh thu từ mọi nền tảng

Đối với các KOL, KOC, affiliate...bán hàng, việc xác định nghĩa vụ thuế không căn cứ vào tên gọi của nghề mà phụ thuộc vào bản chất khoản thu nhập.

Từ ngày 1/7/2026, hệ thống chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu các hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là người bán hàng trên nền tảng số, phải xác định đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Thông tin được các chuyên gia của Cục Thuế nhấn mạnh tại Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" diễn ra chiều 20/7 tại Hà Nội.

Không phân biệt bán hàng truyền thống hay online

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đã tạo nền tảng pháp lý cho bước chuyển mạnh trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo ông Mai Xuân Thành, ngành Thuế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sai sót.

Tại phiên tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử đòi hỏi công tác quản lý thuế phải thay đổi theo hướng hiện đại hơn nhưng vẫn lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo ông Mai Sơn, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn theo nhiều hình thức; mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý để từng bước hình thành các tờ khai thuế gợi ý, giảm tối đa việc kê khai thủ công.

Đáng chú ý, ứng dụng eTax Mobile đã bắt đầu tích hợp chatbot AI hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế, tình trạng tạm hoãn xuất nhập cảnh và sẽ tiếp tục phát triển các tính năng hỏi đáp chính sách, hỗ trợ trực tuyến trong thời gian tới.

Người bán hàng đa kênh phải cộng toàn bộ doanh thu

Giải đáp những băn khoăn của người bán hàng trên nền tảng số, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế), cho biết Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định rõ việc xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân kinh doanh trên môi trường số.

Nhiều câu hỏi về thuế được các chuyên gia lý giải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo đó, nguyên tắc đầu tiên là bản chất hoạt động kinh doanh không thay đổi dù bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hay nhiều nền tảng khác nhau. Người nộp thuế phải xác định đúng chủ thể kinh doanh, loại thu nhập và tổng doanh thu thực tế phát sinh để kê khai theo quy định.

Đối với các KOL, KOC, affiliate, freelancer, người sáng tạo nội dung hay livestream bán hàng, việc xác định nghĩa vụ thuế không căn cứ vào tên gọi của nghề mà phụ thuộc vào bản chất khoản thu nhập và hình thức hoạt động.

Nếu cá nhân tự tổ chức hoạt động kinh doanh độc lập thì khoản thu được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Trường hợp làm việc theo hợp đồng với tổ chức hoặc cá nhân khác thì có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công và áp dụng quy định thuế tương ứng.

Ba lưu ý quan trọng khi kê khai thuế

Theo đại diện Cục Thuế, người bán hàng trên nền tảng số cần đặc biệt lưu ý ba nội dung: Xác định chính xác loại hình kinh doanh, ngành nghề và bản chất khoản thu nhập; Tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các nền tảng, kênh bán hàng; Lưu giữ đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch, chứng từ, sao kê và các giấy tờ khấu trừ thuế để phục vụ đối chiếu khi cần thiết.

Đối với trường hợp cá nhân vừa bán hàng, vừa cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm nội dung số, cần phân loại từng nhóm doanh thu để áp dụng đúng mức thuế suất theo quy định.

Theo Cục Thuế, thông điệp xuyên suốt của chính sách mới là kinh doanh trên môi trường số không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Vì vậy, người nộp thuế cần chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ doanh thu và kê khai trung thực, chính xác để bảo đảm tuân thủ pháp luật...