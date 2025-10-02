Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Nguyễn Văn Chung tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Trước đó, anh từng đến thăm tác giả Nhánh lan rừng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối ngày 1/10 sau thời gian điều trị bệnh. Trước sự ra đi của tác giả Nhánh lan rừng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vô cùng tiếc thương. Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung viết: “Tạm biệt chú ạ. Chú lên đường bình an”.

thehien00.jpg
Nguyễn Văn Chung (trái) tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung, Báo Bình Dương.

Nguyễn Văn Chung từng đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển vào tháng 9/2025. Anh viết: “Chú là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi thân thiết và động viên mình từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm nhạc TP HCM, chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh một người nghệ sĩ không tuổi sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng một chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con.

Hôm nay đến thăm chú vào một chiều mưa, nhìn thấy chú ốm hơn trước rất nhiều nhưng tinh thần vẫn như vậy, vẫn nhớ Chung con của Hiếu Văn Nghệ, vẫn nói về những ca khúc của chú với đôi mắt chứa đầy đam mê. Có lẽ âm nhạc luôn chính là ngọn lửa sự sống giúp cho người nhạc sĩ tồn tại và cảm thấy ý nghĩa với cuộc đời này!”.

nguyenvanchung.png
Chia sẻ của Nguyễn Văn Chung. Ảnh chụp màn hình.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên từng không ít lần đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển. Trước sự ra đi của tác giả Nhánh lan rừng, cô bày tỏ: “Anh Hiển là người anh luôn yêu thương em dù hoàn cảnh nào.

Chỗ vui chơi tiệc tùng, cưới hỏi sinh nhật hay bất cứ sự kiện nào trong nghệ thuật anh cũng luôn gọi điện thoại cho em, nói ‘Uyên ơi anh đang ngồi với những người biết em quý em ai cũng hỏi thăm em’, ‘em đang diễn hả đang quay hả quay tốt nhé hay diễn đi hôm nào anh em mình gặp’.

Đã lâu anh em chúng mình có một nhóm thật đặc biệt có tên nhóm Mì Quảng Nhà Tám. Anh em mình những lúc trống trải, rối rắm tìm đến nhau, có các anh chị luôn lắng nghe những tâm sự của nhau và nghe giọng hát tiếng đàn của anh Hiển. Hơn 1 năm qua chờ anh khỏe để ăn mì quảng để nghe anh đàn hát mà... Anh ra đi thanh thản anh nhé”.

myuyen1.png
Chia sẻ của Mỹ Uyên. Ảnh chụp màn hình.
#Nhạc sĩ Thế Hiển #Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời #Thế Hiển #Nhánh lan rừng

Bài liên quan

Giải trí

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Nhánh lan rừng' qua đời vì bạo bệnh

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 70 tuổi.

Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Hội Âm nhạc TPHCM thông tin đến VietNamNet, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM), hưởng thọ 70 tuổi.

Tối 30/9, ông nhập viện rồi rơi vào hôn mê, sức khỏe yếu, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu nên người thân đã chuẩn bị tâm lý.

Xem chi tiết

Giải trí

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành mất lúc 19h55 tối 3/9, tại nhà riêng. Thông tin được thành viên trong gia đình xác nhận với PV Tiền Phong.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

Xem chi tiết

Giải trí

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Ngày 1/9, gia đình thông báo tin buồn NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Theo cáo phó từ gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, ở tuổi 52. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h ngày 4/9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình cho biết sẽ không nhận phúng điếu.

Nhiều nghệ sĩ như Quyền Linh, Xuân Lan, đạo diễn Hồng Ngọc, Phương Dung, Hòa Hiệp… bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới