Nguyễn Văn Chung tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Trước đó, anh từng đến thăm tác giả Nhánh lan rừng.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối ngày 1/10 sau thời gian điều trị bệnh. Trước sự ra đi của tác giả Nhánh lan rừng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vô cùng tiếc thương. Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung viết: “Tạm biệt chú ạ. Chú lên đường bình an”.

Nguyễn Văn Chung (trái) tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung, Báo Bình Dương.

Nguyễn Văn Chung từng đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển vào tháng 9/2025. Anh viết: “Chú là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi thân thiết và động viên mình từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm nhạc TP HCM, chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh một người nghệ sĩ không tuổi sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng một chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con.

Hôm nay đến thăm chú vào một chiều mưa, nhìn thấy chú ốm hơn trước rất nhiều nhưng tinh thần vẫn như vậy, vẫn nhớ Chung con của Hiếu Văn Nghệ, vẫn nói về những ca khúc của chú với đôi mắt chứa đầy đam mê. Có lẽ âm nhạc luôn chính là ngọn lửa sự sống giúp cho người nhạc sĩ tồn tại và cảm thấy ý nghĩa với cuộc đời này!”.

Chia sẻ của Nguyễn Văn Chung. Ảnh chụp màn hình.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên từng không ít lần đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển. Trước sự ra đi của tác giả Nhánh lan rừng, cô bày tỏ: “Anh Hiển là người anh luôn yêu thương em dù hoàn cảnh nào.

Chỗ vui chơi tiệc tùng, cưới hỏi sinh nhật hay bất cứ sự kiện nào trong nghệ thuật anh cũng luôn gọi điện thoại cho em, nói ‘Uyên ơi anh đang ngồi với những người biết em quý em ai cũng hỏi thăm em’, ‘em đang diễn hả đang quay hả quay tốt nhé hay diễn đi hôm nào anh em mình gặp’.

Đã lâu anh em chúng mình có một nhóm thật đặc biệt có tên nhóm Mì Quảng Nhà Tám. Anh em mình những lúc trống trải, rối rắm tìm đến nhau, có các anh chị luôn lắng nghe những tâm sự của nhau và nghe giọng hát tiếng đàn của anh Hiển. Hơn 1 năm qua chờ anh khỏe để ăn mì quảng để nghe anh đàn hát mà... Anh ra đi thanh thản anh nhé”.