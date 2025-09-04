Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Theo Ngọc Ánh/Tiền Phong

Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành mất lúc 19h55 tối 3/9, tại nhà riêng. Thông tin được thành viên trong gia đình xác nhận với PV Tiền Phong.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế. Ngay từ bé, bà ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật.

thanh1.jpg
NSND Phạm Thị Thành qua đời tại nhà riêng.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập đoàn văn công Trung ương, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên với NSND Đào Mộng Long. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc. Khóa học đầu tiên có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung.

thangh2-4393.jpg
NSND Phạm Thị Thành (áo đen, giữa) cùng lứa diễn viên kịch nói khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: NHTT.

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc. Bà đạo diễn cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế… Giai đoạn 1991-1996, bà giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bà cũng tham gia nhiều dự án về nghệ thuật sân khấu của nước ngoài tại Việt Nam, nỗ lực để đưa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc vào trong trường học. Bà còn là Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh.

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Nhận tin NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Hồng Vân xúc động bày tỏ: "Sân khấu kịch Phú Nhuận những ngày mới ra đời nhờ có sự trợ giúp của cô, của thầy Doãn Hoàng Giang, của bố Đoàn Bá, bố Huỳnh Nga... mà có được những tác phẩm sân khấu có giá trị, tạo được chỗ đứng với khán giả và đồng nghiệp. Vô cùng biết ơn những bậc tiền bối đã truyền dạy cho chúng con biết khai thác và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất của nghệ thuật sân khấu. Xin kính tiễn cô - NSND Phạm Thị Thành".

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nsnd-pham-thi-thanh-qua-doi-post1775366.tpo
#NSND Phạm Thị Thành #Phạm Thị Thành #đạo diễn Phạm Thị Thành

Bài liên quan

Giải trí

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Ngày 1/9, gia đình thông báo tin buồn NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Theo cáo phó từ gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, ở tuổi 52. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h ngày 4/9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình cho biết sẽ không nhận phúng điếu.

Nhiều nghệ sĩ như Quyền Linh, Xuân Lan, đạo diễn Hồng Ngọc, Phương Dung, Hòa Hiệp… bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Xem chi tiết

Giải trí

Diễn viên Hiền Hạnh qua đời ở tuổi 38 sau khi sinh con

Diễn viên Lê Hiền Hạnh (quê Đà Nẵng), cô gái khuyết tật đóng thế trong phim "Đảo của dân ngụ cư" vừa qua đời ở tuổi 38, sau khi sinh con.

Thông tin này được chồng chị - anh Lê Ngọc Trung - xót xa cho biết. “Hạnh bị biến chứng sau sinh, khi sinh xong vẫn nằm với bé bình thường nhưng sau đó bị suy kiệt cơ tim không rõ nguyên nhân rồi mất”, anh nghẹn ngào.

Em bé vừa chào đời là bé gái. Chị Hiền Hạnh còn con gái lớn nữa. Tin chị mất khiến nhiều người xót thương cho chị và cả gia đình.

Xem chi tiết

Giải trí

Tiếc thương những nghệ sĩ qua đời năm 2025

Khán giả thương tiếc diễn viên Quý Bình, họa sĩ Lê Thiết Cương, diễn viên Tạ Am…qua đời trong năm 2025.

thietcuong1.jpg
Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời vào ngày 17/7 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Sinh thời, anh theo đuổi phong cách hội họa tối giản, viết sách. Ảnh: Tiền Phong.
thietcuong2.jpg
Năm tháng cuối đời, họa sĩ Lê Thiết Cương nỗ lực làm việc. Tháng 6/2025, anh ra mắt cuốn phê bình Trò chuyện với hội họa. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới