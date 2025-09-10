Hà Nội

Giải trí

Nguyễn Thị Hằng Nga xuất sắc đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025, người đẹp quê Vĩnh Long – Nguyễn Thị Hằng Nga đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ.

Diệu Nga

Tối 9/9, tại Khánh Hòa, đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 đã khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về thí sinh Đoàn Thị Minh Toán. Nguyễn Thị Hằng Nga đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ.

Nguyễn Thị Hằng Nga là một trong những gương mặt sáng giá ngay từ những vòng đầu của cuộc thi. Cô từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Hồng Bàng.

a6.jpg
Hằng Nga trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Tại cuộc thi lần này, ngoài danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ, Hằng Nga còn xuất sắc giành “cú đúp” giải thưởng phụ Người đẹp có làn da đẹp và Người đẹp được yêu thích nhất.

Tân Hoa hậu Trí tuệ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Hằng Nga nhận giải thưởng với vương miện, bằng chứng nhận, cúp và dải sash danh hiệu.

a1.jpg
Hằng Nga đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ. Ảnh: Team Bình Nguyễn
a2.jpg
Chủ tịch Miss Business World tại Mỹ – Đặng Gia Bena, Trưởng Ban giám khảo – danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng BTC cuộc thi – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên và Ban giám khảo Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Võ Thị Thục Uyên trao giải cho Hằng Nga. Ảnh: Team Bình Nguyễn
a4.jpg
Nữ doanh nhân nhận giải Người đẹp được yêu thích nhất. Ảnh: Team Bình Nguyễn
a3.jpg
Hằng Nga nhận giải thưởng phụ Người đẹp có làn da đẹp. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Hằng Nga nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World tại Mỹ - Đặng Gia Bena: “Tự hào là người con đất Việt, bạn sẽ nói điều gì với bạn bè quốc tế để giới thiệu về Việt Nam của chúng ta?”.

Hằng Nga trả lời: “Đất nước của chúng tôi đã được xây dựng qua hàng ngàn năm lịch sử, bằng biết bao hy sinh của ông cha. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục kiến tạo một Việt Nam hiện đại, nơi mỗi con người đều nỗ lực sống bằng tâm, bằng tài, bằng đức. Việt Nam là quốc gia được dựng xây bằng sức mạnh của tình yêu thương, sức khỏe và tinh thần nhân đạo, hướng đến sự phát triển bền vững cho từng cá nhân và cho cả dân tộc. Tôi tự hào là người Việt Nam và tôi rất yêu Việt Nam. Welcome to Vietnam!”.

a5.jpg
Nguyễn Thị Hằng Nga trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chia sẻ sau cuộc thi, tân Hoa hậu Trí tuệ Nguyễn Thị Hằng Nga không giấu được niềm xúc động: “Đây là giây phút thật sự đặc biệt và thiêng liêng đối với tôi. Danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ không chỉ là vinh dự lớn lao, mà còn là trách nhiệm để tôi tiếp tục nỗ lực, rèn luyện bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tôi tin rằng trí tuệ của người phụ nữ không chỉ nằm ở tri thức, mà còn ở trái tim nhân ái và bản lĩnh sống.

Chính vì thế, tôi mong muốn sẽ dùng tiếng nói và hình ảnh của mình để góp phần quảng bá văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới. Đồng thời thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng đến những mảnh đời còn khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”.

a7.jpg
Nguyễn Thị Hằng Nga trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn
top-10.jpg
Top 10 chung cuộc. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hằng Nga đến từ Vĩnh Long, hiện đang làm việc tại TP HCM. Cô kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 diễn ra tại Khánh Hòa với chiến thắng thuộc về thí sinh Đoàn Thị Minh Toán. Cô còn đạt giải phụ Người đẹp có nụ cười đẹp.

Ngô Thị Hoàng Ngân đoạt giải Hoa hậu Nhân ái và giải phụ Người đẹp áo dài; Nguyễn Thị Hằng Nga đạt giải Hoa hậu Trí tuệ cùng giải phụ Người đẹp có làn da đẹp và Người đẹp được yêu thích nhất; Danh hiệu Hoa hậu Đại sứ xướng tên Chu Thị Hồng Hoa; Hoa hậu Toàn năng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hương.

Danh vị Á hậu 1 thuộc về Lâm Thị Thanh Tuyền. Cô còn đạt giải phụ Người đẹp tài năng. 2 danh vị Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Vân và Trần Thị Nguyệt Ánh – Kelly Trần. Nguyễn Thị Vân còn đạt giải phụ Người đẹp có gương mặt khả ái. 2 danh vị Á hậu 3 thuộc về Vũ Thị Mùi và Nguyễn Thị Lập.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng vinh danh nhiều thí sinh ở các hạng mục giải thưởng phụ khác gồm: Người đẹp dạ hội - Phạm Thị Thu Hiền, Người đẹp công sở - Phạm Thị Thu Hương, Người đẹp truyền thông - Nguyễn Thị Bích Thu.

