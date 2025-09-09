Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân hơn 17 tuổi

Hà Nội

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Long, Hoa hậu Khánh Vân tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. 

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Nguyễn Trần Khánh Vân luôn được công chúng quan tâm không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn bởi chuyện tình duyên viên mãn.
Sau khi “theo chồng về dinh”, người đẹp dành nhiều thời gian tận hưởng hạnh phúc bên ông xã Nguyễn Long – doanh nhân thành đạt hơn cô 17 tuổi.
Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn được nhận xét là xứng đôi vừa lứa.
Trên mạng xã hội, Khánh Vân thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào khi cùng chồng du lịch, khám phá nhiều điểm đến.
Những bức ảnh tình tứ của cặp đôi nhận về “bão tim” từ người hâm mộ.
Không chỉ gắn bó trong đời thường, Khánh Vân và chồng còn thường xuyên sánh bước trên thảm đỏ sự kiện.
Họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, ánh mắt ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nhiều khán giả cho rằng, sự chững chạc, bản lĩnh và yêu thương của ông xã chính là chỗ dựa vững chắc để Khánh Vân thêm tự tin trong công việc cũng như cuộc sống.
Khánh Vân chia sẻ cô cảm nhận ông xã đã cởi mở và bớt rụt rè hơn sau khi kết hôn. Cô cảm thấy cuộc sống thoải mái, không áp lực vì có ông xã chiều chuộng và nhường nhịn.
Chồng của Khánh Vân là quản lý của nàng hậu trong nhiều năm qua. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
