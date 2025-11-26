Nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém tử vong tại nhà riêng ở Tuyên Quang

Sau khi uống rượu say, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu Hoàng Văn T khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu và tử vong.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hồi 17h15 ngày 25/11/2025, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông Hoàng Văn T, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm chết tại nhà riêng, trên người có dấu vết thương tích.

Đối tượng Đàm Văn Tính tại cơ quan Công an.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng, xác minh ban đầu, rà soát triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan. Chỉ sau gần 1 giờ nhận được tin báo đã sơ bộ xác định:

Khoảng 9h ngày 25/11/2025, Hoàng Văn T cùng ăn cơm, uống rượu với Đàm Văn Tính, sinh năm 1959, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm và Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm. Sau khi uống rượu say, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu Hoàng Văn T khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó Tính và Hồng trèo tường ra khỏi nhà nạn nhân rồi bỏ về nhà.

Công an phường Mỹ Lâm đã bảo vệ hiện trường, phối hợp Phóng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục xác minh giải quyết theo quy định. Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh làm rõ.

