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Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu Nga tới Mỹ bất ngờ dừng giữa Đại Tây Dương

Con tàu chở lô dầu diesel Nga đầu tiên dự kiến xuất khẩu sang Mỹ đã bất ngờ dừng di chuyển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Trà Khánh (T/h)

Theo công ty cung cấp dữ liệu thị trường Kpler, tàu chở dầu mang tên Agioi Fanendes treo cờ Malta chở theo 40.000 tấn dầu diesel từ Nga tới Mỹ đã dừng di chuyển khi đang ở Bắc Đại Tây Dương. Tàu ban đầu dự kiến đến New York vào ngày 7/11, song gần như đứng yên tại chỗ kể từ ngày 9/11.

Còn công ty Eastmed (đơn vị quản lý tàu Agioi Fanendes) cho biết, con tàu đang trong tình trạng chờ chỉ thị và cảng dỡ hàng vẫn chưa được xác định. Ngày 10/11, Eastmed thông báo: “Không có gì thay đổi liên quan đến điểm đến của con tàu. Nhưng tàu vẫn đang chờ chỉ thị cập cảng”.

Các tàu có thể thay đổi điểm đến đã khai báo hoặc chuyển sang trạng thái chờ chỉ thị nhiều lần trong hành trình khi thỏa thuận dự kiến không thành hiện thực, kế hoạch thay đổi hoặc đơn vị khai thác không muốn công bố điểm đến dự kiến.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, một số tàu khác cũng chở dầu diesel Nga ban đầu thông báo điểm đến là bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ cũng đã thay đổi lộ trình sau đó.

Ngày 22/10, tàu Agioi Fanendes tiếp nhận lô dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga. Chuyến hàng được thực hiện sau khi Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động thương mại dầu diesel của Nga từ đầu tháng 10, nhằm giảm tình trạng khan hiếm nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu tại Mỹ.

Năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Khi phê duyệt thỏa thuận hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ một số điều khoản trong đạo luật trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Ông cho biết Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn, tương đương 2,25 triệu thùng dầu, sang Mỹ và các thị trường toàn cầu. Tiếp đó, Nga sẽ xuất khẩu 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Bình luận về thông tin liên quan tàu nói trên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 10/11 tuyên bố rằng Mỹ không lo ngại về việc tàu này phải dừng ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Trả lời câu hỏi liệu có lo ngại về việc con tàu ban đầu thông báo điểm đến là New York nhưng sau đó bị từ chối tiếp nhận hay không, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định ông không lo lắng.

“Hoàn toàn không. Không, con tàu sẽ đến một cảng khác. Điều chúng tôi muốn là lượng dầu diesel đó được đưa ra thị trường toàn cầu”, Bộ trưởng Chris Wright nhấn mạnh.

Diễn biến liên quan tàu Agioi Fanendes cho thấy những khó khăn trong nỗ lực khôi phục dòng chảy thương mại dầu diesel của Nga vào Mỹ, giữa lúc Washington tìm cách bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong nước và kiểm soát áp lực giá cả.

#tàu chở dầu Nga #lệnh cấm vận dầu mỏ #xung đột Ukraine #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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