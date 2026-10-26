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Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Kenya, 24 người tử vong

Chiếc xe buýt va chạm với một xe tải trên tuyến quốc lộ chính của Kenya, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, cú va chạm giữa xe buýt và xe tải trên tuyến quốc lộ chính của Kenya vào ngày 25/10 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ 3 tuần sau khi 17 người tử vong trong một vụ tai nạn khác trên cùng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Nairobi với thành phố cảng Mombasa.

"Có khoảng 24 người khác bị thương trong vụ tai nạn sáng 25/10 và đang được điều trị", ông Paul Kisienya, Giám đốc y tế Bệnh viện Mtito Andei, nơi tiếp nhận phần lớn các nạn nhân bị thương, cho hay.

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Chiếc xe buýt liên quan đến vụ va chạm với một chiếc xe tải trên đường cao tốc Nairobi-Mombasa đỗ tại một đồn cảnh sát ở Makueni, Kenya, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP.

Những hành khách trên xe buýt đang trên đường trở về Mombasa sau khi dự tang lễ của mục sư nhà thờ tại miền Tây Kenya thì tai nạn xảy ra.

Violet Mwandonyi, người có mặt trên xe buýt, kể lại rằng chiếc xe gặp nạn sau khi rời khỏi thị trấn Mtito Andei, nơi các hành khách ăn sáng.

“Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Điều cuối cùng tôi nhớ là tất cả chúng tôi đều sợ hãi bật khóc và kêu gọi các tài xế khác đến cứu giúp”, Violet cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định, nhưng một hành khách khác, ông Spenza Mudave, cho biết một chiếc xe tải đã tông vào phía sau xe buýt.

Dựa trên thông tin thu thập được rằng hai phương tiện đã va chạm trực diện, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Kenya bước đầu nhận định vụ tai nạn xảy ra có thể là do “vượt ẩu”.

“Các vụ tai nạn giao thông đã đạt đến mức báo động quốc gia, với khoảng 20.000 vụ tai nạn cướp đi hơn 5.000 sinh mạng mỗi năm”, cơ quan này cho biết trong một thông cáo.

Tổng thống Kenya William Ruto đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo kiểm tra tất cả phương tiện vận tải công cộng để đảm bảo tuân thủ quy định, tránh xảy ra tai nạn giao thông. Ông kêu gọi các tài xế “hết sức cẩn trọng và tuân thủ luật giao thông để bảo vệ tính mạng con người”.

Tình trạng chạy quá tốc độ và điều kiện đường sá kém từng được nhắc đến là một số nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông tại Kenya.

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