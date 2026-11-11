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Quân sự - Thế giới

Hàng trăm trường học ở Italy phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

Giới chức Italy cho biết, khoảng 300 trường học ở nước này đã phải sơ tán sau khi nhận một email đe dọa đánh bom.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức Italy cho biết, khoảng 300 trường học trên khắp nước này đã phải sơ tán hôm 11/11 sau khi nhận được một email đe dọa đánh bom.

"Khoảng 300 trường học đã nhận được email đe dọa", Bộ trưởng Giáo dục Giuseppe Valditara cho hay. Bộ này chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị xác nhận thông tin.

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Cảnh sát đứng trước một ngôi trường khi học sinh được sơ tán do mối đe dọa đánh bom, ở Turin, Italy, ngày 11/11/2026. Ảnh: Marco Alpozzi/LaPresse/AP.

Tại trường trung học Mamiani ở Rome, học sinh ùa ra đường vì tưởng chuông báo động là chuông ra chơi và chỉ biết có cảnh báo đánh bom sau khi đã ra ngoài.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thông tin rằng không có dấu hiệu nào cho thấy “mối nguy hiểm cụ thể” đối với các trường học ở Italy và các mối đe dọa này dường như nhằm mục đích “gây hoang mang và lo lắng”.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành và bà đã triệu tập một cuộc họp với các Bộ trưởng vào cuối ngày.

Theo các bản sao do truyền thông Italy thu thập được, email nặc danh này cũng chứa lời đe dọa nhắm vào Thủ tướng Meloni. Tuy nhiên, bà không đề cập đến lời đe dọa cá nhân này trong tuyên bố của mình và Văn phòng Thủ tướng Meloni hiện chưa đưa ra bình luận nào.

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